Angelo Peluso: “Maria Monsè, una sorella acquisita”

di Silvia Giansanti –

Un’amicizia che va oltre e che dura da una vita, quella tra Angelo Peluso e Maria Monsè. A volte gli incontri casuali possono portare un mare di cose positive.

Angelo Peluso, simpatico showman ha stretto un’amicizia speciale che dura da tanti anni con la nota conduttrice e soubrette Maria Monsè. Il loro è un rapporto speciale che ha dato vita a un bel sodalizio artistico. Adesso anche Maria ha la sua canzone, “Io Vivo”.

Angelo da quanto tempo va avanti la vostra amicizia?

“Da tanti anni, ci siamo conosciuti dai tempi del programma tv ‘Non è la Rai’. Tra noi c’è una forte unione e stima e associamo il lavoro all’amicizia, facendo nascere cose meravigliose. Sin da quel periodo ho sempre seguito la sua formidabile carriera. Chi ha la mia età sicuramente ricorderà che Maria da giovane soubrette nata in quella trasmissione, è passata in breve tempo alla conduzione di vari programmi televisivi di rilievo, approdando anche al cinema e scrivendo anche libri”.

Quando avete iniziato a frequentarvi?

“Dopo ‘Non è la Rai’. Ci siamo incontrati in vari eventi e da allora ci frequentiamo come fratello e sorella. Un affetto bellissimo ci lega da oltre trent’anni”.

Avete amicizia in comune nel campo artistico?

“Certamente, una in particolare con Daniele Pacchiarotti, il Ritrattista delle Dive, che ha contribuito a rafforzare il nostro legame. Siamo davvero un grande gruppo e una grande squadra”.

Quante iniziative avete fatto insieme?

“Molte, abbiamo sempre unito le nostre forze. Si parla di eventi, serate, servizi fotografici insieme, senza contare che ci hanno invitato in varie tv private come ospiti e opinionisti. Abbiamo anche posato di recente per un servizio carnevalesco dove ci siamo divertiti. Io ho impersonato il coniglio bianco e lei Jessica Rabbit”.

Oltre al lavoro?

“Ci sono cene a casa e pizze con amici in comune. Siamo presenti anche in qualsiasi evento famigliare di entrambi”.

Che novità insieme vi attendono per questo 2021?

“Un inedito scritto appositamente per Maria e quindi finalmente avrà il suo come soubrette. Mancava solo lei. Il titolo del pezzo è ‘Io Vivo’, autore ed arrangiatore Nick Peloso, edizione e produzione Cardinale Davide – Eventi in Musica. In questa canzone c’è anche la mia partecipazione, un’amicizia dimostrata anche in musica, con la speranza che si possa realizzare anche uno splendido videoclip. Il tutto accompagnato dalla viva speranza che si possano riprendere serate ed eventi nei prossimi mesi della bella stagione”.