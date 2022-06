Anthony Peth: Torna con “Chef in campo”

In esclusiva per Alice canale 65 (Alma Tv) tutte le sere alle 21.30 torna in prima serata “Chef in Campo”, format tv targato A.F. Project srl.

Anche in questa terza edizione una costruzione estremamente dinamica e moderna e ai fornelli si cimentano ancora una volta personaggi sportivi, conduttori, giornalisti e showgirl che, affiancati dallo Chef Andrea Palmieri, realizzano il piatto del campione raccontandosi attraverso le curiose domande del conduttore Anthony Peth. A differenza delle precedenti edizioni, quest’anno gli ospiti cucinano un solo piatto per poter fornire ai telespettatori ricette più elaborate, in linea con lo stile editoriale della rete attraverso un racconto dettagliato di tutti i passaggi del piatto di puntata.

Anthony torna la fortunatissima trasmissione “Chef in Campo”, tu sempre al timone anche in questa terza edizione.

“Sono contento di poter presentare ancora una volta questa attesissima oramai trasmissione, che terrà compagnia tutte le sere i telespettatori durante questa nuova stagione estiva. ‘Chef in Campo’ è nato da un’idea del regista Mario Maellaro che, con la sapiente maestria dell’autore Mediaset Marco Marrocco, hanno dato vita ad una serialità ormai certa.

Quali sono le novità di questa terza edizione?

“Due le grandi novità: l’anteprima di ogni puntata è stata affidata al Bardender Tancredi Marco Fazzi e ai suoi cocktail, mentre a Terry Alaimo e ai suoi astri la chiusura del programma. Anche quest’anno presente la rubrica esterna dedicata alle pizze condotta da Vittorio Cesarini presso Dalodi. Ogni ricetta è poi completata da un ottimo vino scelto con cura dall’esperto Matteo Carreri e da un dolce creato con maestria dalla Cake Creator Manuela Romiti”.

Tanti gli ospiti che si alternano ai fornelli e tante le curiosità che riesci a scovare in ognuno di loro..

“E’ bello quando ogni ospite si racconta; Spesso si ritrovano in difficoltà a dover cucinare la ricetta da loro scelta, e in quello stato d’animo che cerco di tirare fuori qualcosa di intimo e inedito, sempre con rispetto ovviamente. Ma attraverso questi momenti, nella cucina di Chef in campo, vengono fuori delle confidenze che il grande pubblico non ha mai conosciuto sui grandi artisti ospiti di puntata”.

E lo stile invece, ogni anno cambi look..

“E’ vero, siete tanto attenti! Ogni edizione si cambia, quest’anno indosso degli outfit sfiziosi di Qb24 con delle bretelle colorate che rendono il mio personaggio ancora più sbarazzino”.

Oltre chef in campo cosa bolle in pentola?

“Quest’anno sto preparando diversi progetti televisivi. Il format a cui sto lavorando adesso che vedrete in autunno è un programma dedicato sempre alla cucina, attraverso le storie di discendenza e tradizione che rendono la nostra bella Italia ancora fra le più amate al mondo come Paese e cultura del buon cibo. Ne vedrete delle belle. Vi saluto cari lettori come sempre col mio motto: Italia da gustare… Italia più bella!”.