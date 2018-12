Durante la settimana si divide tra il suo salone al Fleming e il Grande Fratello

di Alessio Certosa

Nel suo salone di via Antonio Serra 19, nel prestigioso quartiere Fleming di Roma, accoglie i suoi clienti con grande professionalità e con cordialità. In poco tempo è riuscito a ritagliarsi la fiducia di uomini e donne che lo hanno scelto per il proprio look. Lui è Antonio Strigaro, calabrese di Corigliano Schiavonea ma romano di adozione. Il suo lavoro lo ha arricchito sia umanamente che professionalmente. Antonio, più che essere un bravissimo hair stylist, è una persona dotata di semplicità e di spessore umano. Da diversi anni, oltre al lavoro nel suo salone, porta avanti un’esperienza importante: è il parrucchiere del Grande Fratello. Ciò non ha scalfito la sua umiltà e ha contribuito a renderlo molto popolare nel suo paese calabro.

Ciao Antonio, ormai sei diventato a tutti gli effetti uno di famiglia del Grande Fratello. Che sensazioni ti dà questa cosa?

“Ciao Questo è vero so diventato a tutti gli effetti uno di casa ma non vi nego che ogni qualvolta che inizio una nuova edizione sono sempre più emozionato”.

Quante edizioni hai fatto finora?

“Nove edizioni”.

Siamo nel pieno dell’edizione del Grande Fratello Vip, come ti sei preparato e cosa ti aspetti?

“Io sono sempre pronto e molto preparato per ogni edizione nuova. Di questa mi aspetto, come tutte le altre, un grande successo sperando che non ci deludano i nuovi concorrenti”.

Hai lavorato sia nelle edizioni del Grande Fratello Vip che in quelle del Grande Fratello “normale”. Che differenze hai trovato? Meglio i vip o gli sconosciuti?

“Sì ho partecipato sia a quello Vip che a quello normale. La differenza c’è. L’edizione Vip è più impegnativa, i concorrenti sono più esigenti ma per fortuna non ho mai avuto problemi e grazie alla mia professionalità sono sempre riuscito a conquistarli. In quella ‘normale’ decidiamo assieme con la produzione cosa fare ed è molto semplice lavorare con i concorrenti non vip”.

E’ vero che con alcuni concorrenti del GF è nata una bella amicizia?

“Sì è vero. E’ successo sia con alcuni concorrenti normali e sia con alcuni Vip ed è nata una bellissima amicizia. Ci sentiamo spesso sia al telefono che attraverso i messaggi”.

Quali sono le esigenze maggiori dei concorrenti riguardo al tuo lavoro?

“I concorrenti appena notano che sei un professionista iniziano a farsi consigliare perché si fidano tanto della mia figura”.

Hanno maggiori pretese gli uomini o le donne?

“No non c’è molta differenza. Sia gli uomini che le donne sono uguali”.

Che rapporto hai avuto con le conduttrici del GF?

“Con le conduttrici poco o niente perché non le seguo io. Io mi occupo solo dei concorrenti e degli ospiti”.

So che nella tua città in Calabria ormai sei diventato un mito. Vero?

“Nella mia città di Corigliano Schiavonea sono molto apprezzato e loro sono molto fieri di avermi come compaesano, apprezzandomi per tutto quello che faccio sia in televisione che nel mio salone. Mi seguono molto sui social e grazie proprio ai social condivido tutte le emozioni con la mia gente. Sono orgoglioso di essere di Corigliano Schiavonea, oltre ad essere anche un calabrese verace”.

Hai mai pensato di entrare nel GF come concorrente?

“Sì a volte ci ho pensato ma è stato solo un pensiero. Io la mia soddisfazione ce l’ho già ormai da nove edizioni, diventando il parrucchiere ufficiale del programma”.