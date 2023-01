Aqua Chorus: quando la semplicità della danza, della musica e dell’acqua si fondono insieme

Corpi atletici e tecnicamente preparati uniti alla musica suonata dal vivo con meravigliosi giochi d’acqua sincronizzati hanno dato vita ad uno dei progetti più interessanti del panorama coreutico internazionale: “AQUA CHORUS” creato per il Baltic Ballet Theatre dalla Fondatrice e coreografa Marija Simona Simulynaite andato in scena il 25 Novembre nella stupenda città di Vilnius in Lituania.

Lo spettacolo, svoltosi nella sala concerto Compensa, è stato un vero e proprio evento della città. Pubblico accorso numerosissimo, ha applaudito e molto gradito il lavoro presentato dalla compagnia. Le linee pulite, la giusta coordinazione della sezione maschile e femminile e la fluidità dei movimenti hanno senza dubbio presentato il lavoro di Marija Simona Simulynaite al suo meglio. L’orchestra composta di 15 elementi ha suonato brani celebri di Brahms, Vivaldi, Bach, Mozart, Massenet, con estrema armonia e molto ben diretti dal Primo violino e Direttore Dainius Puodžiukas.

La particolarità dello spettacolo è stata la presenza di numerose fontane d’acqua e luci utilizzate perfettamente per esaltare ogni singolo momento dello spettacolo: i più suggestivi disegni dei getti d’acqua, completamente a ritmo di musica si sono fusi perfettamente sulle note e sui movimenti dei danzatori. Un’alternativa sicuramente innovativa e diversa dal balletto classico di repertorio o contemporaneo con cliché usuali.

Il Baltic Ballet Theatre e Marija Simona Simulynaite si sono dimostrati sicuramente un punto di riferimento per la danza a ella zona baltica e che vedrà nuoverli presto anche in Europa con i loro diversi lavori.

Photo credits: Zyp_photography

In collaborazione con: