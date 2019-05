È la regina di Mediaset e i suoi programmi registrano record di ascolti. E ora che è appena tornata al timone della conduzione del Grande Fratello ci rivela di avere in cantiere un altro progetto top secret.

di Giulia Bertollini

Nonostante in questi anni le critiche non siano mai mancate, Barbara D’Urso è riuscita con fatica a collezionare un successo dietro l’altro. Neanche la stanchezza sembra avere effetti negativi sulla sua carica esplosiva. Infatti, quando si presenta in conferenza stampa per anticipare qualche novità sulla prossima edizione del Grande Fratello si rende subito protagonista di divertenti siparietti assieme ai compagni di avventura Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi dimostrando di essere non solo una donna attraente ma anche dalla simpatia travolgente. In questa chiacchierata Barbara si racconta tra vita professionale, passioni e progetti in corso.

Barbara, è appena iniziata la nuova edizione del Grande Fratello. Come ti senti?

“Sono pazza di felicità. Il Grande Fratello è stata una scommessa ed è una soddisfazione essere ancora qui. L’obiettivo di questa nuova edizione è sentirsi a casa e non sarà facile replicare il successo dello scorso anno ma in ogni caso vogliamo attestarci sul 16 per cento come ‘L’isola dei famosi’. Il cast è variegato e ho due opinionisti fortissimi come Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Con loro non ci si annoia mai. C’è una complicità forte e molto divertente”.

Quali sono le novità di questa edizione?

“La novità di quest’anno è il mio fidanzato Cristiano Malgioglio che è diventato etero. (ride) E poi c’è Iva Zanicchi a cui ho fatto una corte spietata. L’ho conquistata dicendole ‘devi essere mia’ e una sera sono anche andata a vederla a teatro. Tra le altre novità del programma, in questa nuova edizione apre i battenti il camping e una stanza segreta chiamata il Bed & Breakfast destinato ad ospitare per qualche giorno personaggi più o meno famosi. C’è anche una svolta ecologica. Infatti, è bandita la plastica”.

Parliamo del cast. Nella casa sono entrati volti noti come Serena Rutelli, cosa dobbiamo aspettarci?

“Il cast è variegato e particolare. C’è Serena e c’è chi come Kikò ha dovuto affrontare la separazione da Tina Cipollari. Lui ha detto ‘guai a chi mi tocca Tina, è la madre dei miei tre figli’. Trovo che sia un messaggio positivo da mandare a tutti i genitori che si fanno la guerra tra di loro. Vedremo poi cosa succederà con Ivana Icardi se mai ci dovesse essere anche al di fuori delle telecamere, un incontro con il fratello Mauro, visto che non riescono a parlarsi per colpa di Wanda Nara. Insomma ci saranno cose belle e interessanti. Dopotutto l’anno scorso siamo riusciti a far incontrare Bobby Solo e la figlia Veronica. Quest’anno, speriamo di fare lo stesso con loro due”.

Considerando che nel cast troviamo personaggi conosciuti ma anche volti non noti che però presentano collegamenti a personaggi del mondo dello spettacolo, i casting sono ancora utili?

“I casting sono assolutamente utili, ne sono stati fatti tantissimi ed entreranno dei ragazzi sconosciuti che non hanno collegamenti con nessuno. Per esempio, i 4 ragazzi che sono nel Grande Ranch non hanno alcun collegamento. E’ stato selezionato perfino un ragazzo che abbiamo scoperto solo in seguito essere figlio di un politico del PD. Ci siamo anche posti il dubbio che qualcuno potesse pensare che si trattasse di una cosa fatta artatamente ma giuro di no. Però, abbiamo anche pensato che sarebbe stata una discriminazione al contrario cioè questo ragazzo a noi piace, è figo, è simpatico, per noi merita di entrare, non sappiamo neanche se entrerà, perché discriminarlo se è figlio di quello del PD o di quello della Lega o di un altro partito?. Nella maggior parte dei provini che facciamo, c’è sempre qualcuno che, in passato, ha fatto magari una comparsata in una trasmissione o in un film o in radio o magari era un influencer. E’ molto più complicato trovare persone che non hanno mai fatto niente”.

Sei la conduttrice che al momento detiene un record. Infatti, sei alla conduzione di ben quattro programmi. Non avverti un po’ di stanchezza?

“Io mi rendo conto di essere l’unica al mondo ad avere quattro programmi contemporaneamente. Ma da sempre ho sposato una filosofia con l’azienda: quando hanno bisogno di me, io ci sono. Quando ho capito che avevano bisogno di uno slot il mercoledì sera, che ora riesce a raggiungere il 16 per cento di share, ho accettato. Fino ad ora siamo stati fortunati e sta andando bene nonostante la Rai. Mi dicono di essere il nemico numero uno, ma hanno messo una replica di Montalbano di una puntata da 11 milioni e hanno fatto il 22 per cento contro il nostro 14 per cento e c’erano anche le partite. Io ci provo e ci metto l’anima. La gente si stancherà di me ma io continuerò ad essere generosa anche nelle espressioni troppo colorite, chi mi conosce sa che sono così. Comunque prendo degli integratori, bevo tanto, mangio come una bestia ed evito i dolci la sera. Ho la fortuna nel DNA di produrre molta adrenalina quando le cose mi piacciono. Mi stanco ma dico che ce la devo fare e il mio corpo continua ad andare avanti”.

Come ti mantieni in forma?

“Mi piace ballare. Infatti mi sveglio alle 5 e mezza di mattina per fare un po’ di sbarra”.

Cosa ti manca di più nella vita?

“Nella vita personale mi mancano delle cose: stare di più con i miei figli e un qualcuno con cui condividere l’amore”.

Come combatti l’invidia?

“Mi sento molto fortunata perché è un sentimento che non ho mai provato. Però penso a tutte quelle persone che si impegnano nel distruggere il prossimo e credo che la loro vita sia molto triste”.

Cosa non deve mai mancare nel tuo guardaroba? E nella tua borsa?

“Un tubino ci deve stare sempre. Per quanto riguarda le borse, non ho mai tempo di prepararle”. (ride)

Ricordiamo ancora lo scontro accesso con Salvini riguardo le unioni civili. Anche in questa edizione del Grande Fratello ci sarà modo di occuparsi di queste tematiche?

“Ricorderai che lo scorso anno durante una diretta del Grande Fratello parlai con il Ministro Fontana dicendogli che dove c’è famiglia c’è amore. Quello che penso e che provo lo porto con me ovunque. Perfino la dottoressa Giò apriva un centro antiviolenza”.

I tuoi figli ti seguono?

“Ho un patto con i miei figli. Non parlare mai di loro perché si dispiacciono. Sono molto riservati come me e hanno la loro vita. Credo di averli cresciuti abbastanza bene. Ci vogliamo molto bene. Io ammiro loro e loro ammirano me”.

Sarai contenta se…

“Sarò contenta se riuscirò a fare due cose che mi sono prefissata. L’anno scorso ne ho fatte ben tre. La prima è stata la dichiarazione che ho fatto al Ministro Fontana a sostegno della famiglia. Poi ho fatto riabbracciare dopo 15 anni Bobby Solo con la figlia. La terza è stata quando una ragazza ha varcato la porta del Grande Fratello per andare ad abbracciare la sua compagna. In questo modo ho normalizzato l’omosessualità”.

Dopo il GF16 ci sarà anche un GF17?

“Noi siamo arrivati al Grande Fratello 16, poi vediamo. Magari l’anno prossimo andrò a vivere, che so, in Marocco o in Argentina, chissà”.

Altri progetti in cantiere?

“Probabilmente c’è una quinta sfida, ma non posso anticipare nulla. Posso dire però che non c’è quattro senza cinque” (ride)