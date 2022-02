Ben Stevenson: “La bellezza della danza è la libertà”

di Antonio Desiderio –

Nel mondo ci sono mostri sacri della danza e lui è uno di questi. Da piccolissimo ha iniziato a ballare al London Festival Ballet, che l’ha reso un predestinato di questa bellissima arte creativa

Abbiamo l’onore di presentare uno dei più grandi esponenti della danza mondiale. Per lui parla un curriculum eccezionale che l’ha reso protagonista ovunque. Con la sua geniale bravura è riuscito a trasformare lo Houston Ballet in una realtà di assoluto livello. Lui è il Maestro Ben Stevenson.

Maestro, come si è avvicinato al mondo della danza e qual è stata la sua ispirazione?

“Quando ero molto piccolo, ho avuto un problema con le mie caviglie si e ho dovuto indossare un piccolo supporto d’acciaio sotto l’arco plantare. Era diventato così brutto da vedere che il mio medico mi ha suggerito di prendere lezioni di danza classica in quanto sua figlia aveva avuto lo stesso problema e le lezioni di danza l’avevano aiutata molto. Contro la mia volontà, sono stato portato in diverse scuole di danza, ma mi sono rifiutato di iniziare finché non ci fosse stata una classe con almeno tre o quattro ragazzi. Avevo 12 anni e da li è cominciata la mia passione che mi ha portato ad adorare la danza”.

Parliamo dell’inizio della sua fantastica carriera. In tenera età, Anton Dolin le ha chiesto di ballare al London Festival Ballet. Che ricordi ha di questo?

“Alicia Markova e Anton Dolin avevano la loro compagnia, la Markova and Dolin Company, e sarebbero andati in tournée. La mia città natale era Portsmouth, in Inghilterra. Sono venuti lì e io andai a vederli. Tennero una master class e diverse persone della scuola furono invitate ad andare. Dissero ai miei genitori che dovevo andare in una scuola a Londra. Poi arrivò il Festival of Britain. Penso che fosse nel 1952 o qualcosa del genere che con il tempo cambiò il nome in London Festival Ballet. Markova e Dolin andarono di nuovo in tournée e io andai nuovamente a vederli a Londra alla Royal Festival Hall. Fu grazie all’aiuto di Dolin che fui invitato a fare un’audizione per la Arts Educational School di Londra dove ricetti un importante sussidio governativo, un qualcosa come 66 sterline all’anno! Un anno era composto di tre mandati. A scuola potevo mangiare gratis mentre mia madre mi dava due sterline o 30 scellini a settimana per vivere”.

Nel 1971 è entrato a far parte del Washington Ballet come co-direttore do ha messo in scena una nuova produzione de “La Bella Addormentata” per la stagione inaugurale del JFK Center for the Performing Arts. Cosa può dirci di questa esperienza?

“Fu un momento molto particolare ed emozionante della mia vita. Ero co-direttore del National Ballet e al tempo ci esibivamo in un piccolo auditorium. Poi all’improvviso ha aperto il Kennedy Center e per un breve periodo siamo diventati la loro compagnia residente. La nostra performance di apertura è stata La bella addormentata nel bosco con Margot Fonteyn. Avevo conosciuto Margot per un breve periodo al Royal Ballet, dove io ero un po’ come la pecora nera, di poca importanza. È sempre stata gentile con me. E dopo l’apertura, le ho detto che ero molto nervoso all’idea di lavorare con lei perché era il personaggio di Aurora per eccellenza. Sebbene sia stata un’ottima apertura, purtroppo in seguito il Kennedy Center scelse l’American Ballet Theatre come sua compagnia residente oltre ad invitare altre compagnie da tutto il mondo. È diventata secondo me una sorta di meta turistica non la sede di un’organizzazione locale”.

Descriva lo sviluppo del suo lavoro per lo Houston Ballet. Come è riuscito a trasformarla in una delle migliori aziende al mondo?

“Sono stato estremamente fortunato ad andare a Houston e ringrazio ancora tutte quelle persone che credettero in me. Quando sono arrivato lì ho davvero gestito in toto la compagnia. Fui fortunato a trovare J.B. Cerrone, che era stato direttore generale del Ballet USA di Jerome Robbins, e aveva anche lavorato per l’Harkness Ballet. Quando ho sentito la chiusura dell’Harkness Ballet, riuscì ad assumerlo e penso che sia stata la cosa migliore che sia mai successa allo Houston Ballet! Facemmo tournée in Europa ma contraendo un debito di 15mila dollari. Ero davvero scontento di questo…Andammo poi a Monte Carlo e addirittua la Principessa Grace venne alla serata di inaugurazione insieme a tanti personaggi come Lynn Wyatt, Margot Fonteyn, Shirley Maclaine e Gwen Verdon. Tutto questo mi diede grande forza”.

Il suo ricordo più importante dell’Italia?

“Ho tanti ricordi importanti dell’Italia. È il paese dell’arte, e io l’adoro. Cerco di tornare sempre quando posso. Devo dire che la serata di apertura de La bella addormentata nel bosco alla Fenice con Margot Fonteyn è stato per me un momento clou. Siamo andati lì per aprire il festival. Lì ho anche coreografato un’opera e ho avuto a mia disposizione tutto il Festival Ballet. Un altro ricordo è stato il lavoro con Roberto Orsini, il regista. La sera dell’inaugurazione il teatro era completamente esaurito. Margot mi chiese se Benjamin Britten e Peter Pears potessero sedere nel palco reale del Teatro. Io ero felicissimo! Fu qui che Benjamin mi invitò ad andare con lui a registrare o ascoltare alcuni canti sacri i a Venezia. Andai con lui la mattina dopo molto presto, verso le 6. Ricordo anche la cena più bella a cui abbia partecipato nel suo appartamento a Venezia, che era appena fuori dal Canal Grande. L’Italia è molto importante per me. Cina e Italia sono le mie due seconde case”.

Che consiglio darebbe ora a una giovane ballerina?

“Direi ai giovani ballerini di trovare il miglior insegnante possibile e di sapere quali sono i loro punti di forza. Non importa che un giovane ballerino sia alto un metro e ottanta e vuole interpretare il principe nel lago dei cigni. Devi essere un bravo ballerino ed avere le preparazione tecnica adeguata per questo. Mi è stato detto che Pushkin, il famoso insegnante di russo che insegnava sia a Nureyev che a Baryshnikov, avrebbe schierato i suoi studenti all’inizio dell’anno e avrebbe detto a ciascuno se era ‘personaggio’ o ‘classico’. Disse loro cosa sarebbero stati e per cosa avrebbero dovuto lavorare. È così anche in Cina. Ho lavorato lì. Molte volte dicevano ‘Devi essere un insegnante; tu non sei un ballerino’. Ho capito questo con la favolosa Lauren Anderson che ha ottenuto grande successo negli ultimi anni. Ero pazzo della sua personalità, ma fisicamente non era il tipo di ballerina che intendevo io. Ricordo di averle detto che aveva molto lavoro da fare se voleva ballare ed essere in una compagnia di balletto. Ed è quello che ha fatto. È diventata molto importante, il destino era nelle sue mani. È difficile consigliare ad una persona cosa fare perché si tratta quasi sempre di persone che seguono il proprio sogno cercando lavora il più duramente possibile. Si tratta anche di trovare la compagnia giusta”.

Ha dei progetti imminenti in programma?

“Purtroppo a causa della situazione Covid, gran parte dei teatri stanno affrontando un momento difficile. I progetti a cui sto lavorando ora sono quelli che devono far sentire la compagnia eccitante ed emozionare anche i ballerini ma devono anche avere un budget limitato. Non è il momento di fare un nuovo stravagante balletto, purtroppo!. La musica che scelgo dovrebbe anche aiutare ad eccitare il pubblico. Mi piacerebbe lavorare con alcuni dei ballerini della nostra compagnia che hanno fatto un po’ di coreografia negli ultimi anni. Alcuni di loro sembrano essere piuttosto talentuosi. La sfida è portare a compimento tutto questo”.

Quale parola racchiude per lei la bellezza della danza?

“La libertà”.

In collaborazione con: