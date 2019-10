Nell’era della tecnologia, dell’informatica e dei social, c’è ancora spazio per il fascino delle curve sensuali, dei sorrisi genuini, della femminilità del secolo scorso. Blondebombshell è una performer pin-up che a suon di studio, acquisti mirati e formazione specifica ha saputo riportare al giorno d’oggi il fascino delle donne incaricate dagli States di tenere alto il morale degli uomini al fronte.

“Mi piace l’idea di trasmettere la bellezza tipica degli anni Quaranta e Cinquanta, così sensuale ed elegante – racconta – ma, soprattutto, far capire che una donna può essere bella nonostante abbia qualche chilo in più”. Il ruolo di pin-up, in fin dei conti, fa parte del suo dna, del suo mood quotidiano. “Non è una semplice passione, ma un modo per raccontarmi agli altri” racconta Blondebombshell con quel suo fare che conquista ancor oggi.

Cosa vuol dire essere nel 2019 una pin-up?

“Pin up lo si è dentro, nella testa e nel cuore. Il resto vien da sé quando si sale sul palco: in quel contesto trovo la mia vera personalità sexy e giocosa. Certo, in Italia non è facile portare l’autentico stile a stelle e strisce senza scadere nel volgare. Io, nel mio piccolo, ci sto provando…”.

Come si sviluppa la tua carriera di pin-up?

“Ho partecipato a vari concorsi arrivando sempre in finale: ricordo con piacere il terzo posto al Motodays di Roma e il primo posto al concorso Miss Hot Road 66. Non solo: ho posato per numerosi shooting e sono stata testimonial della moto dedicata ai fumetti Strurmtruppen”.

Qual è il percorso di crescita?

“Per migliorare il mio personaggio mi ispiro molto alla meravigliosa Marylin Monroe. Lei è un autentico ideale di bellezza”.

E tu vorresti proseguire in questo percorso.

“Proprio così: mi piacerebbe entrare nel mondo dello spettacolo ma senza tradire il personaggio che sono. Mi piacerebbe essere una delle pin up italiane presa a riferimento per altre ragazze che si vogliono avvicinare a questo mondo”.

Nel quotidiano come ti piace apparire?

“Un pizzico di esibizionismo non manca, altrimenti non potrei essere una pin up. Nel quotidiano indosso ciò che mi valorizza: un abito o maglia un po’ scollata, gonne che lasciano in libertà le gambe”.

