Bricofer Roma Rocca Cencia: Quarto anniversario tra emozioni e sorrisi

Anche nell’anno del coronavirus, non poteva mancare l’appuntamento con l’anniversario di Bricofer Roma Rocca Cencia, il quarto. Il tutto nel rispetto delle regole anti contagio.

In questa occasione così importante, un grazie di vero cuore a tutti i clienti e a chi ogni giorno s’impegna per garantire il meglio: Roberto Delle Cese, Paola Monetti e le instancabili figliole e naturalmente Walter Pieretti, Marco D’Alessio, Simona Mancini, Matteo Testani e a tutto lo staff di questa grande famiglia che è un importante realtà della Capitale e dal dicembre 2019 anche di Fonte Nuova.

Un particolare affettuoso abbraccio che arriva in cielo a raggiungere una cara amica che ora ci segue da li: Maria Gabriella Cecchetti che ha collaborato con questa grande famiglia.

Sabato 27 e domenica 28 giugno straordinarie promozioni, Bricofer Roma Rocca Cencia e Fonte Nuova hanno proposto lo “sconto età”: per un minimo di 50 € di spesa, in un prodotto, lo sconto sarà della metà degli anni, mentre oltre i 100€, in collaborazione con Circuito Vacanze, Bricofer Rocca Cencia, regala un ticket per “Vacanze Italiane”, un buono da 100€ e uno da 250€.

La festa di sabato 27 giugno, presentata da Claudio Testi, ha avuto due momenti importanti ed emozionanti, uno musicale con le note immortali del maestro Franco Califano, fatte rivivere da Sandro Presta, recentemente anche ospite del programma di Amadeus “I soliti ignoti”, a seguire, un appuntamento con l’attore e comico Fabrizio Gaetani, dedicato alla comicità e ai sorrisi di cui tutti noi abbiamo bisogno.

Al termine, nel pieno rispetto del coronavirus (gel, distanziamento e mascherina), agli ospiti è stato servito un rinfresco monodose.

Condividi Su: