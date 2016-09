E’ una donna forte e determinata la conduttrice e attrice siciliana che abbiamo incontrato per una veloce chiacchierata a cuore aperto

di Laura Gorini

Carmen, una siciliana a Roma. Che cosa ami della Capitale?

“Ho sempre amato Roma, fin da ragazzina, per tutto ciò che offre e per i suoi monumenti, i palazzi storici, la sua storia immensa. Sai, le prime gite scolastiche sono state per me importanti, perché ho ammirato Roma e desiderato fin da subito venire a vivere qui. Ho lanciato diverse volte la monetina a Fontana di Trevi esprimendo il desiderio che poi si è avverato; a qualcuno sembrerà una cosa stupida, infantile, ma i miei sogni di ragazzina in parte si sono avverati, certo non è stato semplice, vivere in una città come Roma è bello, ma faticoso sotto molti aspetti e primo fra tutti fare il mio lavoro e vivere di questo, diventare una professionista. Ma io ci sono riuscita!”.

Che cosa ti manca della tua terra natale?

“La mia famiglia, il poter condividere con loro le mie giornate e poi il buon cibo siciliano, intendo i prodotti tipici della mia terra, il mare, i profumi, le tradizioni che in Sicilia sono più radicate”.

Si dice che i giovani del sud abbiano tanti sogni ma che non riescano a concretizzarli. Tu che ne pensi?

“I giovani del sud sono diffidenti e spesso aspettano che qualcun altro faccia al loro posto quello che invece spetta fare a loro! E’ un pò come attendere la manna dal cielo e questo non mi piace dei ragazzi di nuova generazione, anche perchè c’è del talento in loro, ma non viene sfruttato a dovere. Bisogna avere il coraggio di rischiare per i propri sogni e fare dei sacrifici qualora la vita lo richieda”.

A proposito di sogni, ti consideri una sognatrice?

“Assolutamente sì! Ogni mio successo per me è un punto di partenza per cui sogno sempre di raggiungere una meta più alta e tutto ciò mi rende viva”.

Quali sono i tuoi sogni di oggi, di ieri e di domani?​

“Oggi sogno la serenità che per molti anni non ho avuto, un matrimonio alle spalle, una carriera da costruire ecc.. Ieri sognavo di diventare un’attrice e vivere di questo lavoro, devo dire che oltre ad esserlo sono anche una conduttrice affermata e i miei sogni di domani sono vedere realizzati i miei figli, vederli sereni e di conseguenza vivere anch’io gli ultimi anni della mia vita appagata e realizzata”.