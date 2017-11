Fotomodella e cantante, molto attiva sui social, di recente è stata ammirata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia

A settembre è stata protagonista sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, ospite dei tanti eventi che rendono magico uno degli appuntamenti mondiali più attesi dell’anno. Per Claudia Moretto, il 2017 è stato un autentico trionfo. Lei, fotomodella e cantante, personaggio social e brand testimonial, di fermarsi non ha nessuna intenzione. Da Venezia, città che l’ha adottata, ha spiccato il volo tanto da diventare una modella a… stelle e strisce. Con servizi fotografici nel nuovo e nel vecchio continente si sta facendo largo da una parte all’altra dell’Oceano. Eppure, Venezia è sempre Venezia. Così, i fotografi ormai arrivano da tutto il mondo per fotografarla e immortalarla con i loro obbiettivi. D’altronde, a 25 anni di età e un fisico semplicemente da invidiare, è una delle fotomodelle più belle e simpatiche dello Stivale. E oltre al successo nel mondo della fotografia, Claudia si gusta un periodo d’oro anche in quello della musica. Perché oltre ad essere una fotomodella, è anche una “singer”. Date un’occhiata alla sua pagina Facebook (ClaudiaMorettoOfficial) per crederci…

Partiamo dal red carpet di Venezia.

“È stato qualcosa di davvero straordinario, come immergersi in un mondo speciale e vivere ore davvero indimenticabili. Grazie all’invito di una produzione ho potuto visitare la Mostra ed il backstage, assistere all’anteprima di Vittoria e Abdul e di Stephen Frears e partecipare ad alcuni dei party più esclusivi”.

Un’occasione che capita solo a chi se la merita…

“Diciamo che non ho mai avuto problemi a mettermi in gioco, a lavorare duramente per migliorare sempre me stessa. È successo così in ambito musicale e fotografico, così come nell’imparare a gestire corpo e tempi davanti alla telecamera. Certo, poi la Mostra di Venezia è la Mostra di Venezia”.

Che effetto ti ha fatto vivere quel mondo, seppur per qualche giorno?

“È stato bellissimo, vedere delle star mondiali da vicino lascia sempre senza parole. Non era la prima volta avendo già lavorato e vissuto a lungo a Los Angeles, ma quello che stupisce sempre è la semplicità di questi attori popolarissimi, la naturalezza con cui star internazionali possono stringerti la mano e condividere un cocktail con me! È più facile trovare disponibilità ed apertura in queste persone, piuttosto che da chi è agli esordi e si sente già arrivato”.

E Claudia Moretto, dopo tanti shooting e video musicali, dove la vedremo prossimamente?

“Mi viene da dire: sempre sugli stessi schermi, ma con personaggi diversi! Dunque, sarò ancora la protagonista di un video musicale nei panni della fotomodella, un progetto curioso e divertente. E poi si stanno aprendo tante nuove occasioni che mi riporteranno in giro per l’Italia e per il mondo. So già che ripartirò per Los Angeles dove mi aspettano progetti inediti da portare a termine, ma prima c’è l’Italia che chiama”.

Insomma, il mondo dello spettacolo continua a vederti assoluta protagonista.

“È il mio mondo, quello che vivo fin da quando ero giovanissima. Oltre al ruolo di fotomodella, continuo a coltivare quello di singer. Canto da quando ero bambina, a 12 anni ho seguito il primo corso a cui ne hanno fatto seguito molti altri per specializzarmi. Mi sono formata anche in America, ho imparato a suonare il pianoforte per potermi accompagnare durante le mie esibizioni. E il mio inedito, ‘Sotto la pelle’, è stato il coronamento di questo lavoro. La musica mi regala soddisfazioni enormi in qualunque circostanza: che io sia in casa o ad un concerto, la musica è gioia”.

Ma anche la fotografia non scherza.

“Ed in più ho la fortuna di vivere in Laguna. Venezia è davvero meravigliosa in ogni suo angolo, è la location ideale per uno shooting. Così, poche settimane fa, mi ha raggiunto proprio qui lo Studio VcPhotography, un fotografo olandese con cui abbiamo realizzato bellissimi scatti. E in estate sono arrivati dal Texas per realizzare un servizio fotografico. Diciamo che le proposte non mancano! Mi ha contattato anche Frederic Dargelas, un fotografo di Helsinki molto noto nel settore. Anche con lui avvierò una collaborazione”.