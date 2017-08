di Claudio Testi

Raccontaci qualcosa di te.

“Mi chiamo Diana Mic, ho 14 anni, sono del segno dei pesci e sono nata e cresciuta a Roma ma ho origini rumene dai mie genitori, ho un fratellino più piccolo di 6 anni con il quale vado molto d’accordo. I miei amici mi definiscono una ragazza molto solare, decisa, gentile e simpatica”.

Finita la terza media che scuola frequenterai e quali pensi siano i tuoi prossimi studi?

“Da settembre frequenterò il liceo scientifico ‘Edoardo Amaldi’. Per me scegliere l’indirizzo scolastico da prendere dopo la terza media non è stata una scelta molto difficile perché ero già convinta di cosa volessi fare dopo. Finito il liceo ho intenzione di andare a studiare medicina all’università”.

Quando non studi cosa fai?

“Pratico il karate a livello agonistico ormai da cinque anni e ho la cintura marrone. Ormai per me il karate non è più un hobby, dopo qualche mese che l’ho praticato sono diventa campionessa regionale, dopo neanche un anno campionessa nazionale e dopo due anni campionessa mondiale. Sono sempre stata molto decisa e determinata ma da quando pratico il karate ho acquisito molta sicurezza in me. Ho praticato anche altri sport: ho praticato danza per 5 anni e nuoto per due anni ma nessuno di questi mi ha trasmesso quello che mi trasmette il karate. E quando ho un po’ di tempo libero suono la chitarra”.

Come è iniziata la tua carriera da modella?

“Già da piccola avevo la passione per la moda, posavo davanti allo specchio e mi facevo fare tantissime foto nelle quali imitavo le modelle famose, organizzavano anche sfilate a casa per i miei genitori nelle quali sfilavo io. Crescendo, sempre più parenti e amici mi incoraggiavano a fare la modella e un giorno i miei genitori decisero di portarmi a fare lezioni di portamento e posa fotografica. Dopo che ho fatto il book fotografico ho iniziato a lavorare in questo settore e fare diversi concorsi dai quali sono uscita anche vincitrice”.

Come riesci a conciliare scuola, sport e adesso anche moda?

“È abbastanza impegnativo ma riesco a organizzare bene il mio tempo in modo tale da riuscire a fare tutto ciò che mi piace”.

Ultima domanda, cosa ti piacerebbe fare da grande?

“Da grande vorrei lavorare nel settore della moda e cinema naturalmente continuato i miei studi”.

Foto: Daniele Anselmi per Star Casting Agency

Location: Terme Sabine