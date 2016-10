E’ con la bellissima Elisa che continuiamo la nostra avventura: la numero quarantatre. Noi di GP Magazine insieme ad Adriana Soares, fotografa ed artista, abbiamo ideato un fashion contest che si rivolge ai ragazzi della porta accanto. Organizziamo per loro un servizio fotografico speciale di moda.

di Adriana Soares

Elisa, parlaci di te.

“Mi ritengo una persona solare, socievole, dolce e soprattutto trasparente. Amo stare in compagnia e aiutare le persone che ho vicino, ammetto di essere anche un po’ permalosa, ma nessuno è perfetto! Forse dovrei riconoscere di più quello che è il mio valore e imparare ad amare anche le mie timidezze: saper amare se stessi è il nostro primo compito! Dico sempre che il centro del mio vivere è la mia famiglia, senza di loro non sarei ciò che sono ora…”.

Cosa pensi della moda? La segui?

“Seguo la moda come tutte le ragazze della mia età, ma soprattutto quello che indosso deve piacere a me e rispecchiarmi”.

Cosa pensi delle tue coetanee che la seguono come una ragione di vita?

“Penso che nell’esagerazione si nascondano una forte insicurezza e la paura di esprimersi anche in maniera diversa”.

Fai teatro da tempo… parlaci di questa esperienza.

“Sì, svolgo quest’ attività da quasi tre anni. È una passione, ho sempre desiderato di poter seguire un corso come quello che sto frequentando. Per me recitare significa esprimere me stessa in diversi modi, con le mie sfumature e con tutto ciò che provo. Dare vita a nuovi personaggi è come colorare la vita di qualcuno, donando emozioni, carattere e sentimenti”.

Progetti? Cosa sogni?

“Beh, penso che a questo punto sia chiaro che il mio sogno consista nel portare avanti quest’attività e magari farne anche un lavoro. Per quanto riguarda i miei progetti, dopo il diploma ormai vicino vorrei proseguire gli studi all’Università, su cui non ho ancora le idee chiare.

Cosa vorresti fare da grande?

“Voglio essere felice e realizzata, nella professione e nella vita privata, consapevole sempre che dietro ad ogni eventuale difficoltà si nasconda una nuova opportunità e che se, davvero si crede in se stessi e nelle proprie possibilità… tutto accade!”.