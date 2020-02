Da buona siciliana si dimostra testarda e determinata. Parla con entusiasmo del suo lavoro tanto che la felicità le si legge negli occhi. Siamo parlando di Giulia Arena che nella soap pomeridiana “Il Paradiso delle signore” interpreta Ludovica. In questa nuova stagione, il suo personaggio dovrà affrontare il dolore per la morte del padre e questo episodio drammatico la porterà a mettere in discussione se stessa e il suo rapporto con gli altri.

di Giulia Bertollini

In questa intervista, Giulia ci apre i cassetti del suo cuore raccontandosi tra vita privata e professionale.

Giulia, ci parli del tuo personaggio?

“Ludovica è sempre stata una persona sicura di sé e molto ostinata. Nella nuova stagione dovrà affrontare il dolore per la perdita del padre e questo evento traumatico porterà dei cambiamenti nella sua vita. Ludovica si troverà a rimettere in discussione tante cose e a smussare alcuni lati del carattere. Riccardo sarà portato a vederla sotto una luce diversa e scoprirà una Ludovica più matura e fragile. Facendosi forza dell’affetto che prova per lei, ci sarà tra i due un riavvicinamento. La grande novità di questa stagione sarà l’arrivo di Flavia che interpreta mia madre. Una donna molto bella ma soprattutto forte e nel confronto con Ludovica emergeranno di più le sue fragilità”.

Sei una stakanovista?

“Sono una persona estremamente dedita al lavoro. Ho la fortuna di fare il mestiere che amo e il fatto di abbracciare personaggi diversi mi porta ad avere sempre entusiasmo”.

In questo momento della tua vita c’è spazio per l’amore?

“Sono fidanzata da cinque anni e per fortuna non ho dovuto trovarlo in un momento in cui ho potuto dare spazio a tutte le novità lavorative. E’ un uomo magnifico perché mi sostiene e mi asseconda in tutti i miei viaggi e nel lavoro. Se io oggi avessi dovuto iniziare una relazione sarebbe stato difficile perché sarei stata distratta da altro. In questo momento abbiamo trovato il nostro equilibrio”.

Come ti vesti nella vita di tutti i giorni?

“Nella vita quotidiana indosso jeans, camicetta e scarponcini stringati. Preferisco recuperare la semplicità. A differenza di Ludovica, less is more!”.

Come hai vissuto il momento in cui era stata annunciata la notizia della chiusura della soap?

“Ho vissuto quel momento con grande rabbia perché nella prima stagione avevamo messo anima e corpo in questo progetto. Era palese l’affetto da parte del pubblico considerando gli ascolti in quella fascia pomeridiana. Tutti avevano dato il loro meglio e quindi c’era solo da alzare le braccia. Siamo andati avanti con una forte delusione. Poi un giorno un collega del cast mi ha inviato su Whatsapp il pezzo di un articolo in cui si diceva che la serie avrebbe riaperto i battenti. Due giorni dopo è uscita la notizia ufficiale ed è stata una sensazione bellissima”.