Parla cinque lingue, ha qualche decina di migliaia di followers sui social network e si sta conquistando spazio nel mondo dello spettacolo e dei concorsi di bellezza. Grace Cristel Cerruti sembra avere il futuro dalla propria parte.

La sensazione è che, ovunque si muova, mieta il giusto successo. “Io adoro la fotografia, vorrei diventare una fotomodella e sono la prima fans di me stessa – racconta – scelgo con cura le foto da postare sui social stando attenta ad ogni particolare. I miei fans mi adorano e mi incoraggiano con complimenti stupendi a provare e a osare di più”. Con a fianco la sua adorata mamma, Grace Cristel ad appena 17 anni ha saputo conquistare fasce di miss, entrare nel campo della fotografia, esplorare quello del grande schermo. Un curriculum che si impreziosisce col passare delle settimane. “Dietro il cinema si nasconde il lavoro minuzioso di tante persone e personaggi e ore e ore di prove – racconta – Mi sono trovata molto bene è stata un’esperienza bellissima che rifarei con entusiasmo”. Una energia sempre pronta a lanciarla in nuove sfide. D’altronde, la sua vita è un eterno viaggiare. Da bambina si è trasferita all’estero in Egitto sul Mar Rosso, dove ha frequentato una scuola internazionale con programmi scolastici esclusivamente in lingua inglese. Oggi, Cristel parla cinque lingue tra cui tre come lingua madre: arabo-egiziano, inglese e italiano. Spagnolo e tedesco sono in via di perfezionamento. “Attualmente sto ancora studiando, vorrei prepararmi bene per aver successo nel campo lavorativo” racconta soddisfatta per i passi compiuti fino ad ora.

Ad esempio, i numeri sui social ti stanno dando ragione.

“Ho un buon rapporto con i social, faccio molta attenzione a cosa condivido e con chi mi rapporto. Al momento non mi reputo una influencer anche se forse un giorno… potrei esserlo. Sono molto seguita e apprezzata dai miei follower in Instagram, in Musicall e in Facebook”.

Come si gestiscono i social quando i numeri diventano “importanti”?

“Passo qualche ora al giorno sui social, mi diverto molto dal momento che ho molti amici in tutto il mondo con cui posso parlare le varie lingue. Voglio trasmettere un’immagine di bellezza e di fashion senza volgarità ed eccessi. La mia passione per la moda e la bellezza è qualcosa di straordinario, senza mai però perdere di vista i miei obiettivi”.

Raccontai qualcosa di te.

“Sono una persona determinata, finisco sempre ciò che inizio e non mi faccio trasportare da persone o tendenze. Sono altruista ed impegnata nel sociale. Mi piace viaggiare, vedere e scoprire posti nuovi e persone nuove, adoro confrontarmi con altre culture. Mi piace ballare, ho fatto parte di un gruppo hip-pop con il quale abbiamo fatto spettacoli e competizioni. Ho la passione per l’equitazione e per tutti gli sport aquatici. Faccio gite per provare nuove esperienze ed emozioni: mi ha affascinato andare nel deserto con le moto o con i cavalli, andare in sottomarino o in mongolfiera. Ma non solo. Mi piace anche stare a casa e godermi la tranquillità domestica o semplicemente stare in un locale a chiacchierare del più e del meno con i miei amici”.

Come nasce questa propensione verso la fotografia?

“Fin da piccola sono stata la modella fotografica di mamma, poi crescendo mi sono resa conto che dove c’era un fotografo o delle telecamere… improvvisamente mi riprendevano”.

Finché poi…

“Tutto ha avuto inizio nel settembre 2016 quando mi iscrissi a un corso concorso per modelle e fotomodelle del Mar Rosso ed alle finali fui eletta Miss Hurghada 2017. Durante e dopo questa avventura ho ricevuto diverse proposte di lavoro in diversi settori pubblicitari, concorsi, cinematografici e nella moda anche se a molti ho dovuto di di no per impegni scolastici. Ho vissuto questa esperienza tranquillamente e con tante soddisfazioni: la gente che mi aveva visto in TV e nei social mi riconosceva per strada e nei locali e volevano conoscermi di persona, mi facevano complimenti con ammirazione”.

Oltre a tanti “no”, anche qualche traguardo da incorniciare.

“Ho sfilato per un importante organizzatore di moda, di modelle e fotomodelle in Egitto: Sam Dawy. Ho sfilato per un negozio che importa capi dalla Russia. Ho lavorato nella cinematografica con Tamer Aly in Film egiziani con attori famosi dove ho fatto delle comparse e alcune piccole parti. Ho fatto da modella al fotografo egiziano Any Graphy e alla fotografa Russa Yana Mavlutova. Ho fatto da testimonial all’inaugurazione di un negozio IPhone in Hurghada”.

Insomma, il futuro ti convince.

“Non faccio sogni ma passi avanti per raggiungere le mie mete. Nel quotidiano sono molto esigente nell’organizzazione dei miei spazi e dei miei tempi. Amo mangiare bene, avere tutti i miei abiti e le scarpe puliti e in ordine. Adoro la perfezione. Mi piace cambiare look dallo sportivo all’elegante, non sono mai trascurata sia nel vestire che nel trucco. Amo i capi d’abbigliamento firmati e di qualità. La cosa che mi rende diversa dalle altre ragazze è proprio quello di essere sempre curata, il saper parlare tante lingue, la mia educazione, la gentilezza, il mio sorriso e la mia bellezza. Quando entro in un locale la gente si gira a guardarmi come se già fossi famosa”.