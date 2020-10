Helena Galanti: Il sensuale trionfo della semplicità

Capelli neri, occhi chiari e fisico da urlo. Da Rovereto, cittadina del Trentino Alto Adige, Helena Galanti ha tutta l’intenzione di volersi far strada in giro per l’Italia. Fotomodella, ma non solo. I suoi scatti hanno iniziato a fare il giro dei social conquistando per fascino ed eleganza. D’altronde, per lei, la fotografia è un modo per raccontarsi, per colpire, per andare oltre l’apparenza.

Dalla sua ha la giovane età – 19 anni appena compiuti – e tantissima voglia di emergere. Ma Helena è anche l’emblema della semplicità e della genuinità. “Sono una ragazza solare, simpatica, socievole, pulita, testarda e determinata – racconta – non mi piace mettermi in mostra credendomi chissà chi, sono una persona normale come tutti”. Detto questo, la sua femminilità non passa inosservata. Se ne sono accorti tanti fotografi che hanno iniziato a coinvolgerla in progetti sempre nuovi.

Stare sotto la luce dei riflettori ti piace?

“Sì, confesso che mi piace far vedere le mie forme, la mia sensualità e anche provocare”.

Come inizia il tuo rapporto con questo mondo?

“Ho iniziato a fare la fotomodella tre anni fa, poi però per un periodo sono dovuta stata in stand by; ho ripreso perché non posso vivere senza posare davanti a una macchina e stare senza la fotografia… è tutto quello che ho”.

Insomma, gli scatti che fai hanno molto valore per te.

“La fotografia mi ha aiutato veramente tanto; grazie alla fotografia e a posare davanti alla macchina, ho acquisito sicurezza in me stessa. Nella mia quotidianità la fotografia mi aiuta sempre a esprimere me stessa che sia per uno scatto divertente o elegante”.

Insomma, vuoi puntare in alto.

“Certo, perché porsi limiti! I miei sogni sono quelli di diventare una modella internazionale, di entrare nel mondo della tv e perché no… anche del cinema! Sono determinata e gli obbiettivi che ho li realizzerò. Oltre a essere una passione, la fotografia è anche un gioco; spero che un giorno diventi anche un lavoro stabile”.

Diciamo che i tuoi scatti sono un crescendo di sensualità…

“Il giorno del mio compleanno ho fatto uno shooting fantastico, dove ero super energica e carica come la maggior parte delle volte. Ho anche collaborato con un negozio di gioielli, spero di fare ancora collaborazioni magari un giorno più importanti. Quando pubblico le mie foto mi piace che gli uomini siano stuzzicati dai miei sguardi”.

Che ragazza sei nel quotidiano?

Mi piace viaggiare anche se non sempre è possibile, mi piacerebbe conoscere nuove terre, culture e piatti tipici della zona. Però sono anche una ragazza che odia le prese in giro, le promesse non mantenute, le bugie, le false amicizie per ottenere qualcosa e soprattutto i secondi fini.

CONTATTI SOCIAL: @helena.galanti

