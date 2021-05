Himorta: La cosplayer più seguita d’Europa che ha vestito i panni di oltre 200 personaggi

Da cosplayer a vera eroina: la donna in costume da oltre 1 milione di followers più seguita in Europa diventa finalmente un fumetto. Dal 30 marzo scorso è disponibile in tutte le librerie “La carta del fuoco” il primo fumetto di Himorta, l’influencer tra le più amate in ambito cosplay. Il suo vero nome è Antonella Arpa.

Antonella Arpa, in arte Himorta. come nasce questo nome d’arte?

“In realtà il mio nome d’arte nasce da un gioco con i fans. Sono stati loro stessi a battezzarmi così, prendendo come fonte di ispirazione un personaggio del manga Naruto. Infatti, inizialmente, quando ancora non mostravo il mio volto, pubblicavo su tanti blog a tema manga ed ero conosciuta con il nickname Himorta, che mi son portata dietro tutti questi anni”.

Quando diventi effettivamente influencer ?

“Direi che effettivamente la mia carriera ha preso una svolta due anni fa, quando i numeri sulle mie piattaforme social hanno avuto una grande impennata e tanti sponsor hanno iniziato a contattarmi. Ho lavorato sodo per diventarlo e sono assolutamente felice e soddisfatta dei risultati. Ma non mi sento minimamente arrivata, per me la vita è una costante scala che l’uomo deve salire e cercare di arrivare più su possibile”.

Da grande appassionata di libri e Manga sei riuscita in pochi anni a diventare l’unica e prima donna in Europa più seguita del mondo del cosplay e dei fumetti, personaggi dei cartoni animati e delle serie tv e personaggi cinematografici. Come nasce il fenomeno del cosplay e cosa rappresenta per te?

“Il cosplay è un fenomeno che nasce in Giappone ed è la fusione tra le due parole inglesi ‘costume’ e ‘play’, quindi costume e interpretazione. Il cosplayer è colui che veste i panni di personaggi di fumetti, manga, videogiochi e serie tv interpretandone i tratti caratteristici. Una vera e propria passione che deriva proprio dalla mia passione di divoratrice di fumetti. Un bel giorno mentre stavo leggendo il Manga ‘One piece’, a un certo punto muore il mio personaggio preferito, ci rimango talmente male che decido di rendergli omaggio indossando i suoi panni. Da qui in avanti diciamo che il cosplay è diventata una specie di ‘droga’ della quale non posso farne più a meno. Nel mio percorso da cosplayer ho vestito già i panni di più di 200 diversi personaggi!”.

Nel 2020 entri ufficialmente nella top 30 degli influencer più performanti di Instagram Italia per engagement. Tradotto per chi non è del mestiere, quanto lavoro c’è dietro per raggiungere certi risultati?

“C’è molto lavoro. L’engagement è infatti il dato più importante per un influencer, molto più del numero effettivo dei follower. Non a caso, l’engagement calcola l’interazione effettiva delle persone con i tuoi contenuti. Si tratta di un grande processo di fidelizzazione dell’utente, che lo porta a divenire un vero e proprio fan. La costanza e un linguaggio familiare ed amichevole è sicuramente la strada giusta per chi punta a diventare un buon influencer. Non sono ipocrita nel dire che certamente la bellezza può aiutare ma non è il tratto caratteristico, è solo il ‘sale’ che insaporisce il tutto. Io mi rivolgo ai miei fans e al mio pubblico come una loro amica e questo è l’aspetto che preferiscono i miei amici sui social, dove parliamo di cinema, di fumetti, di ultime serie tv, in maniera tranquilla e spassionata”.

Dal 2018 sei la Manga di “Avanti un altro!” su Canale 5 al fianco di Paolo Bonolis, dove poni ai concorrenti domande relative proprio al mondo fumettistico e non solo. Il programma è appena partito in edizione serale: raccontaci di questa esperienza televisiva al fianco di Bonolis, ci saranno novità per il tuo ruolo?

“La televisione e la fascia preserale di Canale 5 sono stati un grande traguardo per me, ne sono molto soddisfatta. Sono felice di ricoprire il ruolo della Manga nel salottino di ‘Avanti un altro!’. quest’esperienza televisiva nata per caso dopo un casting anni fa mi ha dato tanto. Anche stare davanti ad una telecamera l’ho imparato lì. ‘Avanti un altro!’ è una bellissima famiglia e Paolo è al naturale così come lo vedete in tv. Sarà sicuramente un’emozione ancora più grande essere presente nella fascia serale, con ‘Avanti un altro!’ pure di sera. Il concept del quiz è abbastanza simile, ma ci sono ante e divertentissime novità, oltre a tanti ospiti vip, in ogni puntata. Io mi occuperò di interrogare i concorrenti sui fumetti e sui cartoni animati come sempre!”

Da poco è uscito il tuo primo fumetto dal titolo “La carta del fuoco” (Mondadori) in cui diventi un’eroina moderna da fumetto. Essere l’eroina di un fumetto penso che almeno una volta nella vita l’abbiamo desiderato tutti, tu ci sei riuscita: racconta questa emozione.

“Un sogno che finalmente per me si realizza. Il primo libro che ho tenuto tra le mani è stato un Topolino. Sono cresciuta con i fumetti. Ho sempre amato i supereroi, i loro costumi colorati e i loro superpoteri. Esserlo diventata io stessa, è un sogno che non pensavo sarebbe mai arrivato. Sento il cuore esplodere di gioia! Spero che sia solo il primo di una lunga serie; la trama mi sono divertita a scriverla io. Per quanto riguarda le illustrazioni, invece, sono ad opera di Stefania Macera. In questo fumetto si trovano molte delle mie passioni: dal mondo degli amici a quattro zampe – le mie cagnoline sono ben presenti nell’opera e mi aiutano a sconfiggere il ‘male’ – alla musica, in quanto sono anche dj, al mondo del calcio – gran tifosa del Napoli – sino al mondo degli eventi, fiere del fumetto che mi mancano tantissimo. Speriamo di tornare quanto prima alle nostre vite normali”.

Da Wonder Woman alla Sirenetta; tra tutti i personaggi che hai interpretato a quale sei maggiormente legata?

“Tra tutti ti direi la Sirenetta. Questo perché molti mi dicono che anche senza abito cosplay ci assomiglio molto. Infatti anche io ho i capelli rossi e gli occhi azzurri e poi perché mi ci ritrovo come carattere; lei è una donna che sfida le leggi della natura per inseguire il proprio amore. insomma una donna dal carattere forte e determinato come sono io”.

Possiamo dire che da un certo punto di vista sei un personaggio eclettico. L’eclettismo ti dà dei punti di forza?

“Molti, il primo e fondamentale, tant’è che riesco in un’unica vita vivere tante vite diverse. In questo modo, l’esistenza diventa un gioco variopinto e sfumato che non mi annoia mai e nemmeno deprime, anche nei momenti peggiori. E’ una sorta di elisir di buona vita che ti permette di guardare il futuro sempre in modo ottimistico”.

In che modo ti spinge a guardare avanti?

“La versatilità ti dà la spinta a non focalizzarti su un unico tasto emotivo e nemmeno a racchiuderti sui problemi grandi o piccoli della vita. Non è un caso che tra tutti i personaggi dei fumetti che ho interpretato, i miei preferiti siano i ‘supereroi’, Non perché mi senta la migliore fra tutti, ma solo perché ce la metto tutta in ogni occasione per non farmi soccombere dagli eventi. Per ‘trionfare’, insomma, sugli incidenti di percorso o sui progetti che ho in testa. O anche per aiutare gli altri. Supereroina in questo, di credere in me stessa”.

Progetti futuri?

“Per ora rimango concentrata sulla tv ad avanti un altro e nelle mie quotidiane attività sui social anche su Twtch, dove, oltre a ‘streammare’ in diretta videogiocando, faccio anche delle live di allenamento e ballo con gli utenti. In un prossimo futuro mi piacerebbe poi dare seguito ad altri fumetti e, perché no, ad un programma televisivo tutto mio, magari per i giovani e dedicato al mondo delle serie tv, dei fumetti e dei videogiochi, che sono settori in crescita anche in Italia”.