IchMusa: Energia e fascino esplosivo

di Luca Dell’Oro –

Energia da vendere e un fascino sempre pronto ad esplodere. IchMusa ha 33 anni, ne dimostra una decina di meno, ed è una di quelle ragazze che conquistano al primo colpo. Bella, affascinante e un briciolo maliziosa, che non guasta mai. Nata ad Olbia ma ormai a Roma da 3 anni, innamorata della sua terra ma a tutti gli effetti adottata dalla Capitale, è lei uno dei volti nuovi della fotografia. “Amo la mia terra e ci sono molto legata. La Sardegna mi ha reso la persona che sono ora: solare, sorridente, determinata e testarda. Se voglio qualcosa prima o poi lo otterrò”. Idee chiare e tanta, tantissima determinazione. Le sue fotografie conquistano al primo istante. “Fin da quando ero solo una adolescente ho cominciato a posare e ho scoperto questa nuova passione, la fotografia. Mi sono sempre sentita a mio agio davanti alla fotocamera e questo mi ha permesso di realizzare numerosi shooting in Sardegna”. La vena artistica la accompagna da sempre ma da quando è arrivata a Roma, il set è diventato un appuntamento fisso appena il tempo glielo permette. “Da quando mi sono trasferita a Roma ho cominciato ad esplorare nuovi fantastici posti, la mia carriera è svoltata!”.

Come nasce il tuo percorso nel campo della fotografia?

“La mia esperienza da fotomodella inizia già da adolescente grazie a shooting realizzati con amici fotografi. Sin da subito mi sono sentita a mio agio davanti alla fotocamera e mi sono sempre divertita. Ho voluto approfondire questa passione e ho cominciato a cercare sempre più occasioni per realizzare shooting. Dopo un piccolo periodo di stop, da due anni sono tornata sul campo più determinata che mai, con la voglia di fare carriera e riprendere da dove ho lasciato, conquistando passo dopo passo i miei piccoli successi”.

La tua carriera… viaggia a gonfie vele!

“Sarà che non ho mai avuto paura di mettermi in gioco! Questo percorso fotografico è pieno di sfide e colpi di scena: sarebbe un peccato non fare almeno un tentativo per provare a realizzare i miei sogni. Così facendo ho avuto il piacere di collaborare con persone speciali con le quali ho instaurato anche un rapporto di amicizia”.

Che rapporto hai con i social?

“Non mi reputo una influencer, o almeno non sui social. Mi reputo una ‘influencer in real life’, sono quel tipo di persona molto socievole ed espansiva che si fa subito tanti amici e nuovi ‘followers’. Uso i social come fonte d’ispirazione, per prendere spunti artistici oppure semplicemente per rimanere in contatto con vecchi amici. Nonostante questo mi piace postare le mie foto sui social e in particolare su Instagram, perché mi permette di creare un qualcosa di mio, una vetrina in cui esporre le mie esperienze, i miei shooting”.

Che immagine trasmetti attraverso i tuoi account social?

“Voglio promuovere la bellezza del corpo umano, la magia che ci offre la luce, l’attenzione ai particolari, l’assenza di filtri e la possibilità di lasciare libera interpretazione allo spettatore il quale più si soffermerà sulla foto e più dettagli noterà. Non mi piacciono quelle foto esplicite che mostrano tutto, ma non mostrano niente, rischiando di rendere il corpo femminile banale e scontato. Io mi reputo una sostenitrice della fotografia intesa come arte pura e le foto devono essere come dei quadri, in grado di suscitare emozioni diverse a seconda del tema”.

Che progetti hai per il futuro?

“Il mio futuro è domani! Un giorno farò una mostra di stampe di tutti gli shooting che ho fatto… quelli più importanti e artistici. Il mio obiettivo rimane quello di essere conosciuta artisticamente e quando si parla di arte, si intende tutto! Vedo il mio futuro prosperoso, intrigante, divertente e pieno di sfide”.

CONTATTI SOCIAL @_ichmusa