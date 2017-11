Nata in un paesino della Basilicata, ha trovato a Roma la sua consacrazione, laureandosi in Scienze Politiche e diplomandosi all’Accademia del Lusso Scuola di Moda e Designer

Ha fatto della sua passione un lavoro. Non tutti ci riescono ma lei è caparbia e determinata. Una ragazza che sa che per arrivare ad un traguardo prefissato, sono necessari tanti sacrifici. Lei è Katiuscia Cavalieri, meglio conosciuta come Kate. E’ una modella e fashion influencer di 25 anni. Ha studiato tanto e non ha lasciato nulla al caso. Scopriamola meglio attraverso questa intervista.

Katiuscia, parlaci di te, chi sei, da dove arrivi…

“Salve a tutti cari lettori di GP Magazine, mi presento. Sono nata e cresciuta in un piccolo paesino della Basilicata che si chiama Rotonda. Successivamente mi sono trasferita a Roma per studiare e ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, per poi dedicarmi totalmente al fashion system, diplomandomi all’Accademia del Lusso Scuola di Moda e Designer”.

Il tuo sogno era quello di far diventare la moda il tuo lavoro. E ci stai riuscendo.

“La moda è da sempre la mia grande passione e per fare un ottimo lavoro bisogna amare e credere in quello che si fa”.

Come si realizza un sogno?

“Un sogno si realizza con tanto impegno, determinazione e sacrificio. Bisogna essere costanti e non bisogna mai mollare!”.

Come ti definisci?

“Non amo molto definirmi, preferisco che lo facciano gli altri”.

Come si diventa un’influencer di successo?

“Per diventare un influencer bisogna innanzitutto essere esperto di un determinato argomento, avere una nicchia specifica del web ed avere un alto numero di utenti che ti seguono nei social media e che interagiscono con i contenuti che pubblichi”.

Quanti follower hai e cosa fai per incrementarli?

“Attualmente ho circa 50 mila followers e spero che questi aumentino sempre di più. In realtà non credo ci sia un metodo specifico se non quello di mostrarsi e darsi al proprio pubblico, condividendo e comunicando con loro”.

Come modella sei testimonial di un brand di gioielli, ce ne puoi parlare?

“Il brand di cui sono Testimonial si chiama Nagì de Parò ed è una giovane e dinamica maison creativa nata un anno fa nel comparto moda. Progetto dal DNA empatico ed emozionale ha, al centro delle sue creazioni, i legami affettivi e i valori umani. Aspetti che nella vita di oggi spesso trascuriamo, poiché presi da mille distrazioni e impegni”.

Come si svolge la tua giornata?

“La mia giornata è molto frenetica come del resto anche la mia vita. Sono sempre in viaggio e ritagliarsi dei momenti di vita privata diventa sempre più difficile”.

Hai progetti in ballo?

“Attualmente sono impegnata nella campagna pubblicitaria di Nagì de Parò e lavoro come modella anche per altri brand. Ho diversi progetti in ballo ma non voglio svelarvi nulla… seguitemi e lo scoprirete!”.

Da influencer, due parole per aiutare le persone a stare bene con se stesse.

“Stare bene con se stessi è la prima cosa di cui bisogna occuparsi per migliorare la qualità della vita, per stare in mezzo agli altri e per portare all’interno della propria esistenza una ricchezza preziosa e costante. Amare se stessi è il miglior modo per amare gli altri. Rispettatevi e amatevi”.

A che punto è la tua vita professionale?

“Attualmente sono molto soddisfatta del mio lavoro anche se so che la strada per arrivare in cima è ancora molto lunga ma questo non mi scoraggia. Anzi, mi dà la carica e la forza per dare il massimo e fare sempre meglio”.

La moda è questione di stile, di gusto o di creatività?

“La moda è sensazione, emozione, stile di vita e di essere. E’ come una tela bianca sulla quale raccontare la realtà dell’epoca nella quale viviamo. La moda non è solo nei vestiti, ma nel cielo, nell’aria, nella metro, la moda è ovunque”.

Sul web dove ti possono trovare i nostri lettori?

“Possono seguirmi sulla mia pagina instagram kate_cavaliere o sulla mia pagina facebook”.