La casa delle anime – Fotoracconto

Questo mese abbiamo voluto esplorare un mondo che ci appassiona: il nostro storytelling sarà una sorta di thriller in due puntate. Speriamo di riuscire a trasmettere quel senso di brivido come i thriller, che ci hanno accompagnato nella nostra vita, hanno dato a noi.

CREDITI:

photo: Massimo Izzo, Mauro Ballanti

model: Laura Conti, Gaetano D’Angelo, Stefano Delfini, Simone Guarany, Davide Giacinti, Dalila Peruzzi

mua: Laura Conti

Si ringrazia il Be Wild di via di Castel Fusano per l’ospitalità