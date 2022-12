“La mia ragazza è perfetta”: Arriva l’inedito di Mister Cartoon

di Mariagrazia Cucchi –

Da Roma ai grandi festival del fumetto, l’ascesa del giovane interprete delle sigle tv

Si chiama Mattia Carola ed è nato a Roma, dove tuttora vive con la famiglia, ma i più lo conoscono come Mister Cartoon, il ragazzo che canta le sigle della tv degli anni ‘90-2000. Dopo gli inizi come interprete pop, la sua passione per il mondo dei cartoni animati ha prevalso, fino a portarlo a dedicare le sue performance al cosiddetto mondo “nerd”, in particolare a indimenticabili successi come One Piece e i Pokemon, vere e proprie icone del settore, arrivando a duettare sul palco anche con Giorgio Vanni.

“Credo che le sigle dei cartoon rappresentino la musica del nostro cuore, quella che tutti conoscono e che, nonostante il passare degli anni, non dimenticheremo mai e ci legherà sempre a momenti importanti della nostra vita. Nel mio caso, sono molto legato alle sigle dei cartoni animati che guardavo insieme a mia nonna: cantarle mi riporta ai bei momenti passati con lei. Dal 2014 sono diventato Mister Cartoon anche per portare con me sul palco il suo ricordo”.

La svolta per Mattia arriva con la partecipazione all’Anime Vocal Contest di Lucca Comics & Games, definito dalla stampa il “Sanremo Fantasy”, dove si è aggiudicato il premio speciale del pubblico di Radio Bruno e ha potuto farsi conoscere dal grande pubblico.

“Stare sul palco è nella mia natura, in genere riesco a instaurare subito un rapporto particolare con la gente e ogni volta è sempre emozionante come la prima. Ho anche la fortuna di ricevere molti regali dai fan, che mi fanno sentire così il loro calore: tutti rigorosamente a tema nerd, di solito anelli o magliette dei personaggi delle sigle che interpreto. Quando non sono Mister Cartoon, aiuto i miei genitori nelle loro attività e mi occupo di organizzare eventi, e ovviamente continuo a sognare di calcare palchi sempre più grandi e prestigiosi”.

Per il giovane romano questo è stato un anno molto importante: dopo un lungo tour estivo di successo e tante collaborazioni, è arrivato anche il primo inedito: “La mia ragazza è perfetta”, quello che idealmente vuole rappresentare un omaggio a tutte le ragazze nerd. Il brano, prodotto da DJ-V, da un lato strizza l’occhio al mondo delle sigle, dall’altro racchiude in sé il carattere allegro e l’energia tipici delle performance live di Mattia. Pubblicato da Krisi Music, è da poco uscito con distribuzione Sony Music in tutti gli store digitali e promette di farci ballare tutti, dalla capitale ai festival dedicati all’universo del fumetto, in cui Mister Cartoon è spesso ospite.

“La mia ragazza è perfetta, lei vola sopra la nuvola di Dragon Ball…” canta Mattia, e anche noi voliamo insieme a lui, con un pizzico di nostalgia, attraverso quel mondo di ricordi della nostra infanzia che non ci abbandonerà mai.