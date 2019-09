Dietro l’apparenza da “dura”, si nasconde una ragazza con forza d’animo ed energia da vendere. Il segreto del suo successo, forse, è tutto qui. Gli oltre 30.000 followers che la seguono su Instagram – oltre ai tanti brand che nel corso degli anni l’hanno scelta come loro ambassador – in lei hanno visto una donna capace di andare oltre gli stereotipi che hanno invaso il mondo del web.

“L’immagine che voglio veicolare è quella di una ragazza forte, non per forza la classica bellina un po’ stupida che sa stare solo in posa” racconta senza mezzi termini Lara Noval, 28 anni, abituata nella vita ad agire più che a parlare. Non è un caso che dal piccolo paesino del Lazio in cui è nata e cresciuta, abbia vissuto in vari posti fra cui Dubai per poi fare ritorno nel Belpaese dove lavora come Guardia nella sicurezza e investigazioni private. “Sto cercando di portare a termine la laurea in scienze dell’investigazione e la sicurezza” afferma con orgoglio, nel mentre grazie a determinazione e fisico da urlo sta provando a farsi strada nel mondo dello spettacolo. I social le hanno già dato piccole ma importanti soddisfazioni, ora vorrebbe il definitivo salto di qualità. “Il mio rapporto con i social penso non si è mai confuso con la vita reale – racconta – Mi reputo una donna con gli attributi, mi infastidiscono i giudizi sparati: la gente ignorante non pensa prima di parlare e a volte fa danni”.

Lara Noval è abituata a dire ciò che pensa…

“Io sono una persona molto schietta e sincera e il più delle volte tutto questo mi rema contro. Ho capito che le persone vogliono sentirsi prese in giro con finti complimenti, purché contro di loro non si dica mai nulla di negativo”.

Caratterialmente che ragazza sei?

“Ho un carattere molto altruista anche se in questo mondo è come dare cibo agli squali… quindi ho messo una bella corazza per poter stare senza farmi mangiare”.

Sui social il tuo account Instagram viaggia oltre i 30.000 followers.

“Numeri che mi hanno dato modo di collaborare con molti brand di abbigliamento e case di integratori per il fitness, che è e rimarrà sempre la mia più grande passione avendo anche fatto parte della Nazionale italiana di fitness”.

Anche grazie al tuo corpo, le tue immagini non passano inosservate.

“Penso che la mia immagine sia molto appariscente, cosa che qualche anno fa mi rendeva insicura, invece ora è una delle mie armi. Un po’ per la mia altezza (181 cm), un po’ perché il fitness ha dato un tocco in più al mio corpo, un po’ per il viso particolare… mixate tutto e troverete me”.

Dai social ti piacerebbe passare… oltre!

“Proprio per queste mie molteplici caratteristiche penso che nel mondo dello spettacolo ci starei alla perfezione; mi sbilancio: tutte queste peculiarità non mi rendono la più bella del mondo, ma sicuramente la meno scontata”.

Dove ti piacerebbe arrivare?

“Tra 10 anni mi vedo realizzata con il mio profilo, sicuramente più conosciuta di ora”.

CONTATTI SOCIAL

https://www.instagram.com/lara_noval/?hl=it