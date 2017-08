di Alessia Bimonte

Tempo di estate e di vacanza anche per l’attrice Roberta Scardola – reduce dalla tournèe teatrale con la compagnia “Mercanti di stelle” e dall’uscita nelle sale del film Le verità – che ha aperto la sua bella stagione con un breve soggiorno alle porte di Roma.

Roberta la tua estate è iniziata allo Zoomarine di Roma. Che esperienza è stata?

“Il parco di Zoomarine è stata una fantastica esperienza. Oltre ad essermi rilassata nel parco acquatico con scivoli d’acqua e piscine, ho avuto la fortuna di avvicinarmi ai delfini e di fare il bagno con le foche; sono inoltre anche entrata nella gabbia dei pappagalli e ho imparato a dare loro da mangiare. Una giornata molto bella ed emozionante, a contatto con la natura e gli animali che amo tanto e ricca di attività”.

Il mese di luglio ti vede impegnata in veste di presentatrice…

“Dal 23 al 30 luglio sono presentatrice del Social World Film Festival per il sesto anno consecutivo. Una kermesse cresciuta negli anni grazie agli ideatori Giuseppe Alessio e Teresanna Nuzzo. Questa edizione vede la partecipazione straordinaria della splendida Claudia Cardinale e di una madrina d’eccezione come Laura Morante, oltre alla presenza di alcuni attori di ‘Gomorra’ e della serie Rai di successo ‘Braccialetti Rossi’. Una settimana intensa di proiezioni, interviste, cinema, spettacolo. Sono davvero contenta di far parte di questo bellissimo evento che coinvolge molti giovani ed è attento al sociale. Il 30 luglio sono invece in Abruzzo, a Sulmona, per la storica Giostra Cavalleresca, manifestazione tradizionale giunta alla XXIII edizione. Sarò presentatrice, accompagnando il corteo nell’arena. Maria Grazia Cucinotta vestirà i panni della regina Giovanna d’Aragona e il tenore Piero Mazzocchetti aprirà il tutto cantando l’inno di Mameli. Un evento tradizionale, molto partecipato, organizzato dal presidente Maurizio Paolini e dal vice presidente Enzo Testa che – insieme a tutti i volontari dello staff – portano avanti questa fantastica e suggestiva rievocazione storica di epoca rinascimentale”.

E poi vacanza?

“Sì, vacanza assolutamente. Ad agosto io e il mio compagno passeremo dieci giorni in Grecia tra Santorini e Paros”.

E per la prossima stagione?

“Dedicherò sicuramente uno spazio al teatro, è fondamentale il mettersi alla prova con il palcoscenico per me. E poi ci sono anche dei progetti in televisione in via di definizione…”.