“Luce Nuova sui fatti”: Il contenitore di Tele Lazio Nord

“Luce Nuova sui fatti” è una trasmissione televisiva giornalistica di approfondimento tematico, in onda ogni giovedì alle 21 su Tele Lazio Nord (Canali 94, 629 e 848 Dtt su tutto il Lazio, 5629 di Sky e sulla pagina facebook di Luce Nuova sui fatti) che si occupa settimanalmente di un ambito informativo diverso con un tema portante. Su questo tema vengono invitati a parlare i massimi esperti che approfondiscono le varie tematiche trattate. Il programma è prodotto da NewTuscia Italia, gruppo editoriale di Viterbo che edita i quotidiani online NewTuscia.it, NewTuscia Toscana e NewTuscia Umbria. E’ in corso la seconda edizione di “Luce Nuova sui fatti”. La prima puntata è andata in onda il 17 dicembre 2020. La trasmissione è condotta da Gaetano Alaimo e Arianna Cigni con gli opinionisti fissi Wanda Cherubini e Stefano Stefanini.

Nel corso del programma vengono trattate sia tematiche legate alla cronaca nazionale (Violenza contro le donne – Codice Rosso; persone scomparse; grandi casi come Il giallo dell’Olgiata e l’analisi delle varie fenomenologie giuridiche e psicologiche legate alla cronaca in collaborazione con il Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo della direttrice scientifica Rita Giorgi) che temi come il caro-energia, le emergenze ambientali, interviste sulle principali squadre di calcio laziali. Ampia lo spazio legato alla cultura, alla moda ed allo spettacolo. Sono stati intervistati personaggi come Vittorio Sgarbi, Iva Zanicchi, Maria Giovanna Elmi, Amedeo Goria, l’ex Miss Italia Alice Sabatini, Michele Cucuzza, Nadia Bengala e tanti altri. Nell’ambito spettacolo particolare successo hanno avuto puntate speciali dedicate a Sanremo, a Raffaella Carrà, alla storia del cinema, della televisione e della musica italiane.

All’interno di “Luce Nuova sui fatti” esiste l’inserto turistico “Il Lazio degli Eventi” che è una trasmissione di promozione turistica territoriale dei borghi, strutture e realtà a valenza turistica di tutto il Lazio. Tra le puntate trattate Civita di Bagnoregio, candidata ad essere patrimonio Unesco, Montalto di Castro con i resti archeologici di Vulci e la Fiera del Vino di Vignanello.

Tante le rubriche tematiche mensili che accompagnano e danno lustro al programma. Sono almeno tre per puntata e trattano di scienza, spettacolo, psicologia, cultura e benessere. I conduttori trattano, inoltre, due rubriche specifiche: “Dai Municipi di Roma e dai Comuni della Tuscia” (Gaetano Alaimo) e “A tutto teatro e spettacolo” (Arianni Cigni).

“Siamo felici della nostra esperienza televisiva su Tele Lazio Nord – dicono i conduttori Gaetano Alaimo e Arianna Cigni – perché è nata quasi casualmente e ci sta dando grandi soddisfazioni. Ogni puntata abbiamo migliaia di web e telespettatori e, per il format tematico e pluridisciplinare, siamo sicuramente un caso unico nel Lazio. Stiamo lavorando per proporre il format anche su altre emittenti televisive con cui lavoreremo da settembre. Nella terza edizione ci saranno tante novità ma, per ora, vogliamo lasciare la sorpresa. Ringraziamo tutti i nostri collaboratori, gli sponsor e Tele Lazio Nord per la fiducia che ci hanno concesso. In particolare l’editore Riccardo Scifo e il coordinatore di redazione Gianmaria Santucci insieme a tutti i tecnici di regia. Grazie al nostro videomaker Salvatore Sansone che ci segue sempre”.

