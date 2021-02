Marco Tullio Barboni: “Matusalemme Kid. Alla ricerca di un cuore bambino”

di Lisa Bernardini –

Disponibile da gennaio il volume “Matusalemme Kid. Alla ricerca di un cuore bambino” (Edizioni Paguro) apre l’anno culturale della Capitale, e si preannuncia essere una delle rivelazioni letterarie anche del panorama nazionale.

Trattasi del nuovo romanzo autopsicanalitico e, in un certo qual senso, storico — storia del Grande Cinema Italiano — di Marco Tullio Barboni, sceneggiatore, regista e scrittore, nonché figlio d’arte di E.B. Clucher, al quale, insieme a Bud Spencer, l’opera è dedicata. E’ arricchito da due prefazioni di prestigio, una di Baba Richerme, giornalista, critico cinematografico, inviato speciale di Cultura e Spettacolo del GR Rai e di Radio Uno, e una di Giuseppe Pedersoli, produttore, sceneggiatore e regista, e una altrettanto importante postfazione del fotografo e critico cinematografico Giovanni Chiaramonte.

Marco Tullio, come presenteresti questo tuo nuovo lavoro in poche parole?

“Riscoprire e confrontarsi con il proprio cuore bambino è sicuramente la più efficace e insieme la più imbarazzante delle terapie antiaging. Sì, perché se, dopo Gesù (‘se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli’), in tanti tra i grandissimi, da Jung a Neruda, da Nietzche a Dostoewskij, hanno ribadito l’importanza di non perdere mai il contatto con il bambino, il Kid, che ognuno, per quanto avanti con gli anni, per quanto Matusalemme, ha dentro di sé, in pochi poi quel contatto lo hanno cercato e lo cercano effettivamente. Farlo è, invece, il più corroborante degli insegnamenti e, come recitava il titolo di un vecchio programma, non è mai troppo tardi per acquisirlo”.

Il romanzo è arricchito anche da un cortometraggio animato che mette in scena le parti più significative della trama. È un promo spettacolare. Chi lo ha ideato?

“Realizzato con la mia sceneggiatura, la regia di Michele Citro e la realizzazione grafica e animata di Felicia Salomone, promettente studentessa dell’Università del Videogioco e del Cartone Animato IUDAV/Vhei (Valletta Higher Education Institute), penso sia davvero un promo innovativo oltre che ben riuscito. È già disponibile alla visione su YouTube digitando, semplicemente, il titolo del libro”.

La mission del volume quale è?

“Stavolta bisogna recuperare l’adulto da un diverso tipo di analfabetismo: quello che deriva dall’incapacità o dall’imbarazzo di guardare dentro di sé per scoprire quanto migliori avremmo potuti essere se a quel ‘cuore bambino’ avessimo dato maggior ascolto. Nella fattispecie, il confronto, unico e irripetibile, con il mio cuore bambino non è che il paradigma di milioni di altri possibili confronti, tutti unici e irripetibili, con altrettanti meravigliosi, entusiasti, empatici e troppo spesso inascoltati, cuori bambino”.

Info: www.edizionipaguro.it e www.marcotulliobarboni.com