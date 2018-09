Quando tutti (o buona parte) erano in spiaggia a godersi le meritate ferie estive, Martina Tosi era al lavoro. Lei è fatta così: impossibile chiederle di fermarsi quando di mezzo ci sono flash, obbiettivi e shooting. Luglio e agosto sono stati mesi intensi, come gli altri. Agenda fitta e risultati da urlo. Molti giorni trascorsi sul set, la sua seconda casa ormai da anni, per realizzare nuove campagne pubblicitarie; altrettanti passati davanti al pc, per studiare coreografie ad effetto e analizzare nuove strategie di marketing della sua agenzia, DaMa, che dalla Toscana ormai ha sconfinato per tutto il Centro Italia. La vita di Martina Tosi si riassume così, in un’estate lavorativa trascorsa nel tentativo di conciliare il ruolo di fotomodella con quello di imprenditrice nel mondo dello spettacolo. Senza dimenticare la bellezza di oltre 100.000 followers che le hanno permesso di diventare un’autentica celebrità nel mondo dei social e una delle professioniste di riferimento quando si parla di fotografia. Il curriculum è andato ampliandosi e nella sola estate appena trascorsa ha messo insieme una pubblicazione su Playboy Russia-Bulgaria, la campagna pubblicitaria per Paola Prata, poi è divenuta testimonial dei caschi Premier e degli occhiali da sole Renè Moris. Dulcis in fundo, è iniziata anche la partnership con bijoux Tryjs che produce gioielli, orecchini e collane”.

Ma l’elenco non finisce qui…

“È stata davvero un’estate fruttuosa! Il marchio Resorge mi ha scelta come ‘ambasciatrice’ dei suoi prodotti per capelli, ho scattato per i costumi da bagno costumi da bagno Neobikinis e sono divenuta testimonial di Elytex Maglierie indossando i loro capi. E prima dell’estate ho sfilato per L’Oreal con il nuovo look primavera estate”.

E naturalmente l’autunno regalerà altre sorprese.

“Ho in progetto alcuni calendari per il 2019, copie che le aziende regaleranno poi ai loro clienti. Mi piace ricordare anche la mia collaborazione con Epilette per un video sull’epilazione e la pubblicità per Glamood, un sito e-commerce sito che compara grandi marchi”.

Martina Tosi non è solo fotomodella.

“Lavoro come imprenditrice con la mia agenzia e infatti sarò coreografa al Tuscany Fashion Tour, una sfilata con stilisti di caratura internazionale in cui cercherò di regalare emozioni al pubblico con effetti speciali da non perdere”.

Ma questo lato imprenditoriale sta prendendo il sopravvento.

“La fotografia rappresenta un aspetto fondamentale della mia vita, ma essere a capo di un’attività nel mondo dello spettacolo è una soddisfazione e una gratificazione. È un traguardo che rappresenta un passo in avanti nella mia vita, oltre che la possibilità di vedere questo mondo anche da un’altra prospettiva”.

Dama Events è la tua “creatura” ormai da alcuni anni.

“Questo ruolo di organizzazione mi piace, lo considero un completamento della mia attività di fotomodella”.

La fotografia ti ha permesso di raggiungere traguardi straordinari.

“Ho conquistato le pagine di Playboy Italia e ora ho l’onore di essere pubblicata su uno speciale distribuito nel mercato della Bulgaria e della Russia. Fotografie che esaltano la bellezza estetica di noi donne. E pochi giorni fa ho realizzato un workshop con Elizabeth Opalenik, un’artista da scoprire…”.

La fotografia ti ha dato tanto.

“Mi ha permesso di girare, di conoscere sempre persone nuove, di diventare popolare sui social. Facebook e Instagram, insieme, ogni giorno mi permettono di parlare a decine di migliaia di persone. Per una ragazza qualunque come me, è davvero qualcosa di unico e speciale. Lo confesso: Martina Tosi è una ragazza semplice, che non ama apparire e che nella vita ha avuto la fortuna di fare ciò che le piace e che desiderava. Ho potuto vedere posti nuovi, Isole fantastiche, panorami suggestivi: è un eterno viaggiare in luoghi incantevoli, cosa potrei desiderare di più?”.

Esprimi un sogno: cosa vorresti raggiungere?

“Ho il sogno di realizzare i miei sogni! Ho tante idee lavorative e imprenditoriali in vari settori, ma voglio anche godermi la vita il più possibile e continuare a sperimentare. Adoro la continua ricerca dell’estetica, del bello, del piacere”.

Progetti futuri a breve termine?

“Ne ho uno di cui sono particolarmente orgogliosa: una campagna per un brand di jeans che ad ottobre realizzerò in Portogallo. E poi ho posato per progetti artistici destinati a mostre come quella di Massimo Fassina che esporrà in musei importanti a Milano o di Marco Lando che espone in gallerie di New York e che con un mio scatto è arrivato in finale in un concorso internazionale”.

CONTATTI SOCIAL

https://www.instagram.com/rajartist27/