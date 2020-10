Michele Cucuzza ospite di Roberto Sarra al Premio Internazionale Montefiore

Gran finale per il Premio Letterario Internazionale Montefiore, giunto alla X Edizione, patrocinato da Regione Emilia-Romagna, Comune di Montefiore Conca, Periodico Logos Cultura e organizzato dall’Associazione Culturale Pegasus; ha visto da sempre la partecipazione di case editrici emergenti con grandi marchi editoriali. Il premio è stato più volte menzionato su giornali a tiratura nazionale e internazionale, tra i quali Voice of America a cura di Lino Manocchia, noto giornalista americano di origine italiana.

L’evento, brillantemente condotto dal patron Roberto Sarra, ha visto la presenza di autorità e noti scrittori che hanno ricevuto i premi assegnati dalla Giuria presieduta dal prof. Hafez Haidar; componenti Lisa Bernardini, Rina Gamberini, Jaqueline Monica Magi, Paolo Montanari, Daniela Quieti, Maria Rizzi, Francesca Rossetti e Roberto Sarra.

Super ospite della serata è stato il giornalista Michele Cucuzza, al quale è stato attribuito un Premio speciale del Comune di Montefiore per il giornalismo dal Primo Cittadino Filippo Sica. Nell’occasione, Cucuzza ha anche ritirato il riconoscimento “The book of the year” per il libro “Fuori dalle bolle” (Armando Curcio Editore), assegnatogli nell’ambito del Premio Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards, non consegnato prima a causa del lockdown.

Apppuntamento alla prossima edizione!

Associazione culturale Occhio dell’Arte www.occhiodellarte.org

Da sinistra, Michele Cucuzza, il sindaco di Montefiore Filippo Sica e Lisa Bernardini

Da sinistra, Michele Cucuzza, Lisa Bernardini e Roberto Sarra