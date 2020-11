Misteriosa mega affissione apparsa stamattina a Campo De’ Fiori: cosa si nasconde dietro questo messaggio?

Una grande affissione misteriosa è comparsa da questa mattina in Piazza Campo De’ Fiori, in uno dei luoghi più iconici del centro storico di Roma.

“WE LIVE IN BAD TIMES / WE CAN’T SEE BEAUTIFUL THINGS ANYMORE / WE ARE NOT LOOKING FOR WHAT IS REALLY NECESSARY“: questo l’inquietante messaggio stampato nero su bianco sul maxicartellone che si staglia di fronte alla statua di Giordano Bruno, senza alcuna firma (tradotto in italiano: Viviamo in tempi cattivi / non possiamo più vedere cose belle / non cerchiamo ciò che è veramente necessario). Sui social stanno iniziando a circolare alcune ipotesi sulla possibile paternità di appartenenza del manifesto. Si potrebbe trattare dell’opera di uno street artist, di una serie Netflix o di cos’altro?

Chi vuole lanciare un messaggio in una piazza nel centro di Roma proprio nel momento storico grigio e oscuro in cui è deserta?