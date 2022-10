Noemi Freré: Un’esplosione di sensualità conquista i social

di Luca Dell’Oro –

Sui social ha un seguito di quasi mezzo milione di followers, con video che raggiungono più di un milione di persone. Ma Noemi Frerè, portabandiera della bellezza di Roma, ha il pregio di restare la donna della porta accanto. Anche se, naturalmente, la sua apparenza conquista al primo sguardo. Bella, femminile, sensuale. Un trionfo di femminilità che si abbina ad un sorriso sempre smagliante e ad outfit che sprigionano erotismo. Nella vita Noemi ha studiato linguistico aziendale corrispondente in lingue estere, ma attualmente è proprietaria di un salone uomo-donna a Roma. “Mi divido tra lavoro al salone, lavoro da influencer e il lavoro più duro di tutti: la mamma” racconta Noemi che inevitabilmente è diventata protagonista del mondo online. La sua immagine piace e il suo essere acqua e sapone conquista ogni giorno di più. Alla faccia dei numeri, lei non si scompone: “Io con i social ho un rapporto normalissimo, lo vivo come una pagina di un libro della Mia vita. Non mi sento una Influencer, sono semplicemente molto seguita”.

Eppure, i numeri sono tutti dalla tua parte…

“Ammetto che è molto gratificante ricevere messaggi d’affetto, complimenti, selfie, persone che mi riconoscono in giro, mi chiedono foto, baci ed ogni tipo di augurio. La cosa più bella che mi è capitata è stato mandare un video messaggio di augurio ad una persona non molto fortunata che mi seguiva sui social. Mi ha emozionata tantissimo!”.

Ormai Noemi Freré è un personaggio della Roma di oggi.

“Questo dicono i numeri! I miei canali social sono Facebook e Instagram che ho aperto nel 2019. Ho conosciuto moltissime persone, personaggi famosi e no. Eppure lo confesso: fino al 2019 non avevo nessun tipo di social, ho iniziato a lavorare con il mondo della fotografia e molti fotografi mi chiedevano se fossi presente sui social. Da li è nata la curiosità di aprire i miei account”.

Tutto nasce dall’immagine insomma…

“Amo scattare foto, fare workshop e portare avanti tutto ciò che riguarda la fotografia. Ho posato per scuole d’immagine e fotografia, fatto da modella per abiti da sposa e svolto molti altri lavori… ma il mio lavoro stabile è il mio salone uomo-donna a Roma che porta le iniziali dei nomi dei miei figli: DMG Parrucchieri”.

Dicevamo: la tua forza sta nel non esserti mai montata la testa…

“Sono una ragazza semplicissima e molto umile, aiuto tutti e gironzolo sempre con la mia divisa tutta macchiata di decolorazione. Il mio aspetto estetico so che dice il contrario perché sono una bella ragazza… ma nel quotidiano sono semplicissima! Sono sempre struccata e, se non indosso la divisa, vesto molto semplice nel quotidiano: jeans o leggins con sneakers. Quando esco come ogni donna mi vesto più elegante con tacchi e vestiti da urlo! Di sera sera sono molto appariscente e sono una amante dei tacchi e dei bikini”.

Cos’altro bisogna sapere di te?

“Amo cucinare, in casa cucino tantissimo! A tavola deve esserci sempre un primo, un secondo e 10 contorni! Cucino benissimo, anche i dolci mi riescono da favola… faccio le crostate più buone di Roma! Insomma, vi ho dato un mucchio di motivi per seguirmi sui social”.

CONTATTI SOCIAL https://www.instagram.com/noemifrere/