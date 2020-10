Premio Internazionale Montefiore: Premiata la fantastica storia del regista Rai Filippo De Masi

La fantastica storia di Filippo De Masi si intitola “CHE FANTASTICA STORIA E’ LA VITA”. Da Sordi a Paolo Villaggio, da Morricone a Pippo Baudo. Trattasi dell’opera letteraria, uscita da poco, firmata da Filippo De Masi, figlio dell’indimenticato Francesco, che è stato – ricordiamolo – uno dei più importanti compositori italiani di musica da film e ha accompagnato con le proprie musiche oltre centoventi pellicole in oltre quarant’anni di carriera attraversando tutti i generi cinematografici, dalla commedia italiana degli anni ’60, al western, al poliziesco ai film di guerra. Nel volume si narra di una passeggiata lunga una vita, tra personaggi straordinari incontrati un po’ per lavoro e un po’ per amicizia. Una carrellata di volti noti inquadrati da un’angolatura diversa da quella che si trova nelle biografie ufficiali, perché strettamente personale. Il tutto incorniciato in un periodo tutto da rivivere che va dagli anni ’70 agli albori del nuovo Secolo. Il volume già ha riscosso molti consensi di pubblico, e da pochi giorni anche di critica, ricevendo il riconoscimento di “Premio speciale della Critica” al Premio internazionale Montefiore. Filippo De Masi è autore televisivo e cinematografico di lungo esperienza, regista di programmi di grande popolarità.

Proprio per motivi lavorativi, è stato assente giustificato alle premiazioni al teatro Malatesta di Montefiore per il gran finale lo scorso 26 settembre; trattasi della nota kermesse letteraria giunta alla X Edizione, patrocinata da Regione Emilia-Romagna, Comune di Montefiore Conca, Periodico Logos Cultura e organizzata dall’Associazione Culturale Pegasus; ha visto da sempre la partecipazione di case editrici emergenti con grandi marchi editoriali. Il premio è stato più volte menzionato su giornali a tiratura nazionale e internazionale, tra i quali Voice of America a cura di Lino Manocchia, noto giornalista americano di origine italiana.

L’evento, brillantemente condotto dal patron Roberto Sarra, ha visto la presenza di autorità e noti scrittori che hanno ricevuto i premi assegnati dalla Giuria presieduta dal prof. Hafez Haidar; componenti Lisa Bernardini, Rina Gamberini, Jaqueline Monica Magi, Paolo Montanari Daniela Quieti, Maria Rizzi, Francesca Rossetti e Roberto Sarra. Super ospite della serata è stato il giornalista Michele Cucuzza. Apppuntamento alla prossima edizione!

