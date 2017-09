di Claudio Testi

Lei è Rachele Raponi, fresca vincitrice di tappa del concorso “La Bella d’Italia”. Scopriamola attraverso questa intervista.

Raccontaci qualcosa di te.

“Mi chiamo Rachele Raponi, ho 16 anni e sono di Monte S. Giovanni Campano, un paesino in provincia di Frosinone”.

Che studi stai frequentando?

“Frequento il terzo Liceo Coreutico presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma, dove mi sono trasferita da due anni per amore della danza classica e contemporanea, ho frequentato molti stage di danza con vari personaggi noti di ‘Amici’: Kledi Kadiu, Alessandra Celentano e Garrison. Inoltre ho vinto una borsa di studio per la danza a Fiuggi, faccio anche parte del coro del Convitto Nazionale”.

Come mai hai deciso di partecipare al concorso, che tra l’altro ti ha visto vincitrice di tappa?

“Mi sono avvicinata al mondo delle modelle grazie ad un servizio fotografico, ho partecipato al concorso ‘La Bella d’Italia”’, di cui è concessionaria per Roma e provincia l’agenzia Star Castin , vincendo diverse fasce sia nella sessione invernale che in quella estiva. Mi ha vista anche due volte vincitrice di tappa e ho partecipato alle finali Nazionali invernali a Cotronei”.

Se ti dovessi descrive, quali caratteristiche metteresti in risalto?

“La mia caratteristica, a detta di tutti, è il sorriso che è spontaneo e mi contraddistingue in ogni situazione. Sono positiva e caparbia, amo tutto ciò che è arte: danza, canto, pittura, ecc. Adoro il mare per il nuoto e la montagna per lo sci, amo viaggiare e circondarmi di amici, fare nuove conoscenze e spero di continuare nel settore della moda. Inoltre mi piacerebbe entrare nel mondo della tv e del cinema vorrei partecipare a programmi televisivi e fiction Rai”.

Quando non studi cosa fai, hai degli hobby?

“Devo dire che mi rimane pochissimo tempo libero, tra studio, sport e canto. Nel fine settimana torno a casa dai miei genitori e nel poco tempo libero mi dedico alla mia famiglia aiutando anche mia madre in negozio”.

Foto di Daniele Anselmi

Gli abiti. i gioielli e gli accessori sono stati forniti da: EverGreen

Chiaiamari (FR) tel. 0775.868652

evergreen@hellotel.it