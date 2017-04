Una fashion influencer che sogna il cinema. Dai social al piccolo (e grande) schermo. Chi è la 21enne palermitana che fa impazzire il web e che, pare, abbia conquistato il cuore di Valentino Rossi

di Biagio Verdicchio

Bella, sensuale, solare e carimatica. Roberta Tirrito è tra le più seguite Instagram sensation: oltre 222.000 i followers che restano magnetizzati quotidianamente dagli scatti generosi del suo fisico perfetto, delle sue curve da capogiro e di uno sguardo magnetico e accattivante. 21 anni, origini siciliane, attualmente abita a Torino dove studia recitazione e lavora come modella e fashion influencer. Lavora da quando ha 17 anni nel mondo della moda, ha posato per diverse campagne pubblicitarie apparendo su vari magazine (Vip, Maxim e Style Papers Italia). Da due anni studia recitazione a Torino nella scuola di teatro Sergio Tofano. A settembre 2016 si sono accesi per lei i riflettori del piccolo schermo. Ha partecipato infatti al programma Take Me Out, il dating show in onda su Real Time e lo scorso dicembre ha posato per un bellissimo e bollente servizio fotografico per GQ Italia. Conosciamola meglio.

Roberta, partiamo dall’inizio. Palermo, un cellulare e la passione per gli abiti e la moda! Dagli scatti di una sedicenne sui social, a 222.000 seguaci su Instagram, il riconoscimento di fashion icon tra le più apprezzate nel panorama nazionale ed europeo. Quando hai capito che un “divertimento” potesse diventare un lavoro?

“L’avevo già capito da piccolina, avevo 17 anni e già pensavo che Instagram fosse il futuro, ma stare in Sicilia è difficile. Pensavo quasi che tutto questo rimanesse solo un sogno ma mi son data da fare: sono stata fuori parecchio, tre volte a Londra ad esempio. Stare a Londra e viverci è un altra cosa, cambi testa e mentalità, inizi a capire veramente che bisogna lavorare sodo per tutto quello che si vuole fare e come bisogna trasformare i propri sogni in propri obiettivi”.

C’è una regola vincente per differenziarsi dalle tante altre tue “colleghe” influencer, spesso ragazze che improvvisano, con in mano uno smartphone e di fronte uno specchio?

“Il target è sicuramente diverso, si inizia sicuramente così ma poi entrano in gioco altri fattori, ad esempio una buona agenzia. Poi sicuramente devi essere te stessa e avere un occhio attento alle novità, scegliere i brand con cui lavorare o meno, devi scegliere che tipo di impronta vuoi dare al tuo profilo per esempio. Però posso dire che si inizia anche pubblicando foto allo specchio? Io supporto molto i giovani, oggi fanno una foto allo specchio domani li trovi sui giornali o in tv. Chi lo sa? Tantissimi ragazzi hanno iniziato così e molti di loro scoperti grazie ad Instagram, non è una novità”.

E da quegli scatti sono arrivate poi le prime collaborazione con i brand di moda e gli shooting per numerose ed importanti riviste. Un mese fa la grande soddisfazione di un servizio fotografico su GQ.

“Lavorare e scattare per GQ è stata una cosa fantastica. Su GQ sono apparsi tutti i più grandi per me, ad esempio Kim kardashian, Rihanna,Beyoncé, tutti veramente. A fine dicembre ho anche scattato per For Men”.

Il titolo del servizio era – se non erro – “I capelli corvino della leonessa”. Da sicula di nascita, e ragazza del sud, quanto leonessa ti senti nelle attività lavorative che svolgi, nelle scelte quotidiane che intraprendi?

“Sono principalmente una persona determinata, ma ascolto tantissimo i consigli ed anche le critiche di chi penso ne capisca più di me o delle mie amiche ad esempio che mi supportano sempre, e che mi rimproverano quando c’è bisogno. Sono una persona molto solare inoltre e mi piace tantissimo ridere e scherzare. Io sono nata ad agosto e il Leone è un segno forte ma anche di gentilezza ed energia. Non è stata però una di quelle infanzie bellissime…”.

Perché?

“Quando ero piccola fino ai 15anni balbettavo e venivo presa in giro da tutti a scuola. Ho avuto tantissimi problemi e a fine giornata mi mettevo davanti allo specchio e parlavo da sola, non sono andata dal logopedista o nulla. È stata una cosa graduale e piano piano sono riuscita a non balbettare più da sola, mi sono imposta. A pensarci bene è la prima volta che ne parlo in un’intervista”.

Social, moda shooting e Tv. Che esperienza è stata quella di Take Me Out, il dating show di Real Time?

“È stato uno dei miei primi casting e l’idea di andare in tv non mi piaceva molto, ma ho deciso di provare. È stata un esperienza bellissima, si è creata una famiglia con tutta la redazione”.

Stai studiando recitazione a Torino, quali sono i tuoi modelli sul grande schermo?

“Il mio modello il assoluto è Angelina Jolie. Secondo me è veramente la più bella del mondo, ho visto tutti i film dove ha recitato ed è molto brava. Anche Scarlet Johansson merita tanto; il film che mi piace di più dove lei recita è ‘Vicky Cristina Barcelona’ di Woody Allen, regista che adoro”.

Da grande Roberta cosa vuole diventare?

“Voglio portare avanti tutto quello che sto facendo ed ho tanti progetti in mente. Spero di riuscire nelle mie cose e parlarvene tra qualche annetto va bene? Incrociamo le dita!”.