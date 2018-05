Ha mezzo milione di follower ed è considerata una delle maggiori influencer riguardo ad argomenti di salute, benessere e bellezza

Sui social ha raggiunto circa mezzo milione di followers. Numeri da record che l’hanno resa un’influencer a tutti gli effetti, come certificano i suoi viaggi in giro per il mondo e le collaborazioni con brand di qualunque settore. Eppure, Rosalia Cataldi è un caso più unico che raro nel panorama di Instagram. Pur essendo una di quelle ragazze che trasmettono femminilità ed eleganza al primo sguardo, viene seguita soprattutto per i suoi messaggi positivi, sulla salute, sul benessere e sulla bellezza. Insomma, non è sicuramente la classica “bella che non balla” che ha puntato solo sull’aspetto fisico per far strage di fan. Assieme alla sorella Michela, ha infatti creato un blog (www.cataldi.bio) incentrato principalmente sulle cure naturali e bellezza naturale. Una novità del sito, sta nei tanti consigli e rimedi efficaci rivolti agli uomini. “Mi sono accorta che sul web non c’è tanto materiale soprattutto per curare la bellezza degli uomini con rimedi semplici ed efficaci. Per cui mi sono detta: perché non scriverne con costanza alcuni?. Inoltre, per chi fosse interessato, sono in uscita due, ripeto, ben due libri di cosmetica naturale: uno esclusivamente rivolto ad un pubblico femminile, mentre uno esclusivo per gli uomini, le info a riguardo si trovano tutte sul sito”. Così, healthy e beauty sono diventati i suoi cavalli di battaglia. E, ovviamente, la dimostrazione che sui social si può puntare anche sui contenuti.

Medicina, naturopatia e psicologia: tre temi forti che caratterizzano Rosalia Cataldi.

“Sin da quando ero davvero piccola ho sempre esposto questo desiderio di voler diventare medico per aiutare gli altri. Con il passare degli anni, ho superato al primo colpo il così ambito test d’ingresso e finalmente ho potuto dare forma a quello che era il mio sogno. Andando avanti negli anni, senza nulla togliere alla supremazia della medicina occidentale su tutte le altre, ho maturato l’esigenza di studiare altre discipline coadiuvanti per il benessere e la salvaguardia della salute della gente. Ecco il motivo per il quale mi sono diplomata in naturopatia”.

Prevenzione e mantenimento dello stato di salute sono temi “forti” dei tuoi profili social e del tuo blog.

“La mia visione olistica della salute del paziente a 360 gradi, mi ha portato a conseguire la Laurea in Psicologia negli States, in quanto la persona non è solo corpo, ma anche mente ed anima e bisogna conoscere a fondo tutte queste sfumature se si vuole curare davvero con la giusta knowledge e con coscienza”.

La tua cassa di risonanza sono diventati i social network. In particolare, Instagram.

“I miei profili mi hanno permesso di essere conosciuta non solo in Italia, ma anche a livello mondiale. Sicuramente rappresentano un’arma molto potente, soprattutto quando si è molto seguiti, ecco perché bisogna sempre lanciare messaggi positivi e costruttivi. Tutti noi abbiamo la responsabilità sociale del “dare il giusto esempio”, ecco perché, se si è esposti, non ci si può permettere di sottovalutare la potenza dei messaggi che veicoliamo con queste vetrine 2.0, soprattutto perché ci sono tante ragazze giovani pronte ad imitarci”.

Si diceva: non solo immagine sul tuo profilo…

“A volte sui social vengono anche lanciati messaggi borderline rapportati alla mera vanità o al bisogno di vedere crescere la propria pagina: tante donne, soprattutto giovanissime, tendono a scattare foto in pose e atteggiamenti ammiccanti solo per crescere nei numeri. Ecco, questa mercificazione della donna, ci porta indietro di parecchi anni, perché a mio avviso ciò rappresenta un atto di sottomissione sociale”.

Nel tuo caso, il web ti ha dato la possibilità di raccontarti nel tuo quotidiano.

“Ed anche I miei hobby, su tutti quello di viaggiare: è il mezzo fondamentale per ammirare paesaggi mozzafiato e sconfiggere tutti quei preconcetti e barriere culturali radicalizzate nel corso della storia e insite nella nostra mente. Ho viaggiato parecchio anche per volontariato medico, in paesi estremamente poveri, dove ho conosciuto gente fantastica, sorrisi puri, veri…dove sono stata accolta come una sorella, dove ho ricevuto tantissima gratitudine, quando sono io in primis, a dover essere grata a tutti coloro, soprattutto i bambini, che mi hanno dato tanto, tantissimo sotto ogni punto di vista, primo fra tutti quello umano”.

Un concetto che trasmetti sempre ai tuoi followers.

“Consiglio a chiunque non l’abbia mai fatto, di pensare seriamente di fare questa esperienza che ti cambia la vita e il modo di vedere le cose. E’ come se ti dessero un paio di occhiali nuovi per vedere il mondo e finalmente riuscissi a guardare la vera essenza della vita, in un viaggio catartico di disintossicazione dalla superficialità e dai vizi del nostro tempo. Per partire basta solo aver voglia di aiutare il prossimo, di fare del bene e avere capacità di adattamento, in quanto l’acqua calda (o anche semplicemente l’acqua), i pasti giornalieri, i letti, il bagno e tutto ciò che rappresenta qualcosa di così scontato ed ovvio nella nostra società, saranno solamente un ricordo”.

CONTATTI SOCIAL

INSTAGRAM: @rosaliacataldi

LINK: https://www.instagram.com/rosaliacataldi/

FACEBOOK PAGE: Rosalia Cataldi

LINK: https://www.facebook.com/rosalia.cataldi4/