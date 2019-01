La moda fa parte della sua vita da sempre e la nuova collezione coniuga due passioni

di Mirella Dosi

Saverio Ventura è un giovane fashion designer napoletano che, grazie alla sua nuova collezione ALL STAR WARS, ha fatto parlare di sé in tutto il mondo.

Come ti sei avvicinato alla moda?

“Ha sempre fatto parte della mia vita. Fin da piccolo i miei hanno avuto negozi d’abbigliamento e ho sempre visto la moda con occhi diversi. Il desiderio di studiare per costruirmi un futuro in questo settore però è nato solo al quinto anno di liceo quando da una battuta su alcuni disegni che avevo fatto capii che avevo un futuro davanti. Mia madre mi chiese perché non studi moda? Inizialmente la presi a ridere perché non sapevo dell’esistenza di questo settore, ma fu proprio quel non sapere che mi diede la spinta giusta per intraprendere quel percorso”.

Essere napoletano ti ha dato una marcia in più?

“La nostra scuola ci prepara su più rami che fanno tutti parte di questo albero immenso che è la moda. Molti la vedono come una cosa superficiale e non hanno nemmeno idea delle difficoltà che lo studio di questo settore presenta. Napoli è famosa per la sartoria e sono preparato a cucire qualunque tipo di capo. E’ come se ce l’avessi nel sangue. L’essere napoletano poi comporta diversi vantaggi: uno di questi è il modo con cui ci rapportiamo alle persone e alle situazioni. Siamo persone di cuore e non ci arrendiamo mai prima di aver raggiunto la vetta”.

La tua nuova collezione ha fatto molto parlare la stampa di settore. A cosa ti sei ispirato?

“La nuova collezione ALL STAR WARS nasce dalla fusione di due grandi passioni che hanno segnato la mia vita: il basket, uno degli sport più belli al mondo che garantisce gioco di squadra, cuore e spettacolo e il cinema, in particolare i film di ‘Star Wars’ che fanno spazio all’immaginazione e alla fantascienza. Da queste due passioni ho selezionato diversi elementi che ho riadattato ed unito in base a ciò che mi serviva. Un esempio sono le mascotte delle squadre di basket quasi sempre raffigurate da animali dei quali ho ridisegnato i volti rendendoli futuristici con giochi geometrici e di colori”.

Lavori più in Italia o all’estero?

“In generale in Italia, ma dopo la presentazione di questa collezione prima alla Keqiao Fashion Week e alla Fashion Graduate di Milano il mio sogno è affacciarmi all’estero per acquisire nuove idee, nuove ispirazioni e nuove conoscenze perché la ricerca farà parte sempre della mia vita”.

I prossimi impegni?

“Gli impegni non finiscono mai. Dopo aver preso parte alle sfilate di Cina, Milano e Salerno spero di riuscire a presentare a breve una nuova collezione con il desiderio di poter calcare palcoscenici sempre più importanti”.

Chi vorresti vestire?

“Si sogna di vestire sempre persone famose che portino visibilità al brand. Io invece voglio vestire le persone comuni perché niente può darmi soddisfazione più grande che vedere qualcuno per strada indossare ciò che è frutto della mia immaginazione”.

Un sogno nel cassetto?

“Penso sia lo stesso di qualunque ragazzo che inizi ad intraprendere la mia strada ovvero avviare un proprio brand con il quale farsi conoscere dalle persone. Non è importante diventare famosi. Io spero semplicemente di essere capito e che qualcuno capisca ciò che racconto con i miei disegni e i miei outfit”.