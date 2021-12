Social Media Plan: Il volto giovane e creativo del social management

di Rosa Gargiulo –

Lui è Gennaro Jey Prato, napoletano, imprenditore giovane e creativo. Classe 1990, Gennaro ha esplorato e sperimentato la creatività in ambito professionale e imprenditoriale fin da giovanissimo, creando e gestendo inizialmente brand legati al mondo della moda, per dedicarsi poi al settore del social management.

Uno di quei lavori “nuovi”, nati intorno al web e alle sue innumerevoli e variegate possibilità.

SOCIAL MEDIA PLAN è un’agenzia di comunicazione digitale, progetto in cui Gennaro Prato e il suo staff si sono tuffati in maniera esclusiva, strutturando un “Metodo Social Media Plan” che ottimizza tempi e costi dei suoi clienti, valorizzando brand e identità digitali, per offrire Strategie di marketing e di comunicazione personalizzate e, soprattutto, autentiche – non basate, cioè, su dati fittizi e algoritmi standard, ma fondate sull’interazione con i clienti e con il pubblico “vero”.

Punto di forza di Gennaro Prato e del suo staff è l’empatia e la sinergia con i clienti, per sviluppare progetti di comunicazione e promozione che siano originali, efficaci, individualizzati.

Prima nel suo settore, SOCIAL MEDIA PLAN vanta anche la creazione di filtri personalizzati per Instagram – che risale al periodo pre pandemia, e che oggi sono stati ulteriormente perfezionati.

I servizi dell’agenzia sono dedicati al mondo della comunicazione e della promozione, attraverso il web e i social, a trecentosessanta gradi – essendo lo Studio organizzato con un team di professionisti: fotografi, video maker, graphic designer, marketing strategist, progettisti.

Il valore aggiunto del team Prato è l’entusiasmo, la passione, uniti alle competenze e all’esperienza.

Quello del Social Media Management resta un ambito professionale per certi versi ancora sconosciuto, ed è per questo che Gennaro Prato ha sviluppato un progetto chiaro, comprensibile anche ai non addetti ai lavori, che punta a valorizzare i contenuti dei clienti – coprendo sia il web in senso più ampio sia il mondo dei social, in particolare Instagram, che risulta una delle piattaforme più attive ed efficaci.

Le attività principali di SOCIAL MEDIA PLAN sono la gestione dei social e degli e-commerce, la realizzazione di campagne pubblicitarie, il management artistico.

Un settore di intervento innovativo, rispetto alle altre agenzie di comunicazione, riguarda l’assistenza legale in riferimento alla tutela della privacy – agli atti di hackeraggio e furto di identità digitale.

Social Media Plan finalizza i suoi interventi all’ideazione e realizzazione di progetti che forniscano informazioni in maniera veloce e chiara, adeguati alle esigenze del web, oltre che dei clienti.

L’agenzia ha anche anticipato i tempi, ottimizzando i suoi servizi rispetto ai cambiamenti imposti dai social network. Lo staff è pronto, infatti, a gestire le nuove dinamiche di META VERSO, strutturando progetti per gestire lo spazio tridimensionale nel quale persone fisiche possono muoversi, condividere e interagire attraverso avatar personalizzati.

Ma Gennaro Prato ha anche una mission importante, di tipo educativo e formativo, rivolto alle generazioni più giovani. Osservando e quantificando il tempo che i ragazzi trascorrono con il cellulare tra le mani, infatti, Gennaro ha intuito la necessità di utilizzare in maniera creativa e produttiva questo strumento che – di fatto – offre innumerevoli possibilità.

Il suo obiettivo, dunque, è la formazione dei giovani per ottimizzare il tempo di utilizzo del telefonino e dei social, per creare un lavoro che sia gratificante e consenta ai ragazzi di guadagnare in maniera consapevole, aprendosi a nuovi lavori e ad un percorso professionale che – senza ombra di dubbio – sarà valorizzato ancora di più nei prossimi anni, visto che anche in ambito universitario vanno strutturandosi percorsi formativi dedicati.

Il cellulare e i social come strumento di lavoro, per poter essere riconosciuti e per valorizzare le diverse professionalità, creando un pubblico adeguato e strategie di marketing efficaci.

In quest’ottica, SOCIAL MEDIA PLAN si differenzia dagli altri esperti del settore in virtù di una prospettiva più ampia, che possa aiutare gli imprenditori e i creativi del futuro a scoprire orizzonti diversi, funzionali al loro progetto e utili per evitare la dispersione di talento e di energia.