Spero Bongiolatti canta il suo “Inno dei Bambini”

di Roberto Ruggiero

Un inno alla vita e un grido al ritrovare noi stessi nell’ Inno dei bambini composto da Nello Colombo per la voce del Tenore Spero Bongiolatti, uscito in tutti gli store digitali il 25 maggio.

Una collaborazione nata qualche anno fa, che aspettava solo l’occasione per essere pubblicata. E oggi, in piena emergenza Covid19, quell’occasione è arrivata in tutta la sua drammatica attualità. Parole che suonano forti e scuotono le nostre coscienze: “un bambino in te che ti chiede: “Perché non sai più amare? non sai sognare? non sai ascoltare?”. Domande che in un momento così confuso e pieno di incertezze ci fanno pensare e riflettere. Dov’è finito il bambino che è in noi? Dove finiremo se non troviamo quella serenità che contraddistingue il bambino che guarda la vita? Se il nostro sorriso sarà coperto da una mascherina, saremo pronti a far sorridere i nostri sguardi senza paura? Lontano dalla sofferenza, dalla connivenza col dolore, dalla solitudine del lockdown, l’Inno dei bambini di Bongiolatti diventa un inno alla vita attraverso lo sguardo dei più piccoli che sanno vedere l’oltre uscendo dalle costrizioni e le angosce, invitando ad ascoltare meglio, a sognare, ad amare.

“Durante la quarantena le parole di questo inno mi hanno incoraggiato a pensare positivo”, spiega il Tenore nato in Valtellina, ma già da molti anni proiettato nel panorama lirico internazionale. “Chiuso in una stanza da solo per settimane ho pensato che questa canzone contiene un messaggio semplice di puro coraggio ed era ora di pubblicarla per regalare un momento di riflessione ad ognuno di noi. Perché abbiamo paura di vivere la realtà? I social sono pieni di nuovi format che ci fanno viaggiare con la mente, giorno e notte, in modo superficiale. Quasi a voler allontanarci sempre più dalla realtà della vita. Ma non è fuggendo dalla realtà che possiamo vivere meglio. Anzi, al contrario. In questo momento bisogna vivere senza paura. Un sorriso e una stretta di mano possono rendere un momento eternamente bello per chi soffre”.

Il videoclip dell’ “Inno dei bambini” è online sul canale Youtube dell’artista (https://youtu.be/6hNKcHf4_As). “E’ un video dai toni scuri e solitari”, continua Bongiolatti. “Le immagini molto cupe ne tracciano un interpretazione intima e raccontano una storia davvero suggestiva. Una parabola del bambino perduto su cui ognuno di noi deve essere pronto a confrontarsi”. Crediti – Arrangiamenti: Franco Poggiali Berlinghieri a Firenze; Registrazioni Voce: Studio Bios Productions Milano; Tecnico del suono e Mixaggio: Luca Liviero; VideoClip: Andrea Bordignon; Montaggio e Finalizzazione Videoclip: Luca Liviero in Studio Bios Milano; Fotografia: Andrea Bordignon; Voce: Tenore Spero Bongiolatti; Autore: Aniello Nello Colombo Testo: Nello Colombo