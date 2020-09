“Una finestra sul cielo”: Federico Pini ha presentato a Sulmona il suo libro

di Roberto Ruggiero –

Si è svolta il 17 luglio scorso a Sulmona la presentazione ufficiale del libro di Federico Pini, giornalista Mediaset, “Una finestra sul cielo” (Intrecci Edizioni). L’ evento è stato organizzato dalla testata giornalistica Zac7, con il patrocinio del Comune di Sulmona, in collaborazione con l’agenzia letteraria Contrappunto House Of Books. Ha moderato l’incontro Chiara Buccini, direttore di Zac7. Sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore alla cultura del Comune di Sulmona Manuela Cozzi, e il vescovo di Sulmona Valva monsignor Michele Fusco.

Il libro di Federico Pini racconta in maniera fluida e coinvolgente il suo percorso di fede e il rapporto con gli angeli, senza la presunzione di voler convincere i lettori a credere, ma testimoniando con autenticità la sua conversione e il cambiamento di prospettiva, sia nella vita personale che in quella professionale.

Giornalista televisivo per Mediaset, sposato, due figli, Federico coniuga fede e giornalismo, portando luminosità e positività nei servizi di attualità, cultura e moda di cui si occupa.

“Gli angeli esistono e si manifestano quotidianamente”: è questa la certezza da cui parte il racconto di esperienze e incontri autentici.

Gli angeli non sono soltanto gli esseri di luce, che si rivelano attraverso sogni o momenti di preghiera e silenzio, ma anche tutte quelle persone che incontriamo ogni giorno e che arrivano nella nostra vita per un motivo ben preciso.

Federico pensa ai volontari impegnati durante i terremoti de L’Aquila e di Amatrice, di cui si è occupato, e al personale medico e paramedico messo a dura prova durante il Covid.

Gli angeli sono i nonni, così importanti nella crescita e educazione dei bambini, elementi di supporto fondamentale delle famiglie. Gli angeli sono i bambini e la loro innocenza, la capacità di accogliere messaggi d’amore e trasformarli in vita pura e ricca di emozioni.

Per Federico la fede è una “pratica quotidiana”, che serve a dare senso alla vita e al lavoro.

Anche nel mondo del giornalismo e dello showbiz, in cui l’autore è immerso, si sente il bisogno di fermarsi e riflettere, scoprendo o in molti casi riscoprendo I valori più autentici. La preghiera e la fede possono sicuramente aiutare e sostenere ciascuno di noi, soprattutto nei momenti difficili. Ed è con sollievo e gratitudine che poi ci si può rivolgere al nostro angelo custode, per ringraziare del sostegno e dei segni, che non mancano mai!

La presentazione è stata arricchita dalle performance di Ada Di Ianni, ballerina, e dagli attori Pietro Becattini e Francesca Galasso.

Ufficio stampa: Mirella Dosi, Roberto Ruggiero

Graphic Designer: Claudia Loi @Klumia

Contrappunto House Of Books, agenzia letteraria