Women and cars 2021: Prima edizione del concorso di portamento e posa

Un’avventura iniziata il 21 agosto da un’idea di Dafne Event di Laura Vorro, organizzatrice di eventi, che ha voluto unire la bellezza delle donne alla potenza dei motori.

Sono state tre le date: 21 agosto a Cerveteri presso il Borgo dell’Ascheto; 5 settembre a Guidonia Montecelio presso il TMR Village; e il 2 ottobre per la finale Cerveteri presso GG Point Designer di Gianluca Giacobbe, brand che ha affiancato l’intera edizione delle tre date.

Un evento semplice, dove hanno concorso solamente cinque modelle, ma con un grande successo. L’idea di far svolgere la finale in unautofficina, all’inizio è sembrata folle, ma Dafne Event si è subito resa conto, che sarebbe stata un’idea unica e affascinante. La finale del 2 ottobre ha decretato la vincitrice Angelica Maria Falchi, diciottenne di Roma, studentessa al quinto anno del liceo scientifico, con l’intenzione di laurearsi in Giurisprudenza e il sogno di diventare una modella professionista.

La serata ha assegnato altre due fasce: seconda classificata Miss Cars Camilla Terenzi di Roma, terza classificata Miss Scooter Mihaela Stefanita di Roma.

Questo concorso ha dato modo di aprire altri due concorsi Miss Cars e Miss Scooter.

Hanno sfilato in passerella capi di pregio ed eleganza, sponsorizzati da: Rosa Spose Couture (Cerimonia e Sposa), Chantal Intimo Uomo–Donna; hanno reso ancora più belle le modelle Makeup Agency Academy trucco professionale Roma di Daniela Argiolas, per il parrucco Monica Style di Monica Laurino.

“Dafne Event ringrazia tutto il suo team e in particolar modo GP Magazine che ci ha affiancati per l’intero evento, Canale 10 e il nostro fotografo ufficiale Livio Amati”, il saluto finale degli organizzatori.