Andrea Lopopolo: La frutta come non l’avete mai vista

di Lisa Bernardini –

“La vita è come la ricetta per una torta, se segui i soliti ingredienti farai la torta , ma saprai già che gusto avrà. I vostri ospiti l’assaggeranno, l’apprezzeranno, ma dimenticheranno presto. Ci vuole sempre un pizzico di genialità e fantasia per far sì che essa non muoia con l’ ultimo boccone” : ecco cosa sostiene Andrea Lopopolo, noto come Maestro Chef della Frutta.

Andrea Lopopolo nasce a Milano, e sin da giovane ha lavorato nel mondo della ristorazione come cameriere, maìtre, ed in seguito direttore di sala, fin quando si è appassionato al fantastico mondo dell’intaglio con i vegetali e la frutta, “Carving Fruit”, facendolo diventare la sua carriera professionale.

Maestro perché ha esperienza nel suo lavoro, e “Chef della frutta”, perché la sua è una nuova figura professionale al servizio di chiunque deve festeggiare un evento e vuole arte. Delicatezza e armonia nel suo lavoro, e tanta creatività che riesce a trasformare i Buffet in Arte, ricchi di colori e opere ricavate con la tecnica di intaglio con i vegetali e la frutta, per lo stupore di tutti i presenti.

L’emergenza COVID19 ha sicuramente creato un grosso problema di fermo alla tua attività.

“Sì. Nel 2020 purtroppo la pandemia del Covid-19 ci ha bloccati ed ha trasferito tutti i nostri impegni nel 2021, visto che al momento i buffet non si possono realizzare per via dell’assembramento vietato dalle norme sanitarie vigenti. La paura del Covid-19 ha reso le persone più sensibili ed attente al tema alimentazione. Abbiamo capito che l’unica paura che resta del futuro è quella di non esserci e che nessun tesoro è più prezioso della vita. La prevenzione è l’arma più forte che abbiamo per attaccare i vari virus e batteri che ci possono colpire, quindi avere un corpo sano e le difese immunitarie alte sono adesso delle priorità. Personalmente, ho utilizzato il tempo della quarantena per studiare, impostare nuove progettualità professionali, stabilire rinnovate connessioni lavorative”.

I tuoi servizi dove maggiormente sono richiesti?

“Per lo più il mio servizio si è sviluppato nei grandi eventi dove, con la migliore e la più sana frutta del mondo, io e il mio staff veniamo chiamati per allestire maestosi buffet di frutta, per il piacere e l’emozione degli ospiti che vengono portati a seguire un percorso sensoriale ed emozionale unico”.

Per descrivere il tuo lavoro in poche parole?

“’La frutta come non l’avete mai vista e gustata’: eccolo il mio motto, perché non solo con il mio staff ci preoccupiamo della salute dei nostri ospiti scegliendo il miglior prodotto sano possibile, ma ci preoccupiamo di creare in loro forti emozioni sensoriali attraverso le nostre spettacolari scenografie ed allestimenti”.

Andrea Lopopolo è nel settore riconosciuto come il guru della frutta per conferimenti acquisiti e dichiarati dai mezzi di comunicazione come stampa e tv, e dalle recensioni che in questi anni ha raccolto. Nei suoi buffet ha utilizzato sempre la migliore frutta, dopo aver fatto selezioni accurate tra le migliori aziende agricole in Italia e nel mondo.

Ulteriori info a www.andrealopopolo.com