Tutto pronto, le Terme Sabine di Cretone pronte a tornare dal 20 giugno

Le Terme Sabine sono pronte a riaccogliere i propri clienti per una stagione balneare che inizierà il prossimo 20 giugno. Lo staff si sta organizzando per regalare comunque meravigliose giornate di svago alla propria clientela. In tal senso, Alessandro e Enrico Sammartino, titolari delle terme, inviano un messaggio ai loro clienti: “In questa eccezionale stagione vogliamo innanzitutto ringraziarvi per l’attesa e vi chiediamo un po’ di pazienza e comprensione per questo inizio di stagione. Come tutti ci siamo trovati ad affrontare questo tsunami e le successive regole e norme dettati dall’emergenza”.

Quali saranno i cambiamenti più salienti?

“Tra i principali provvedimenti sono stati previsti il contingentamento dei flussi di ingresso e la riorganizzazione degli spazi solarium e relax, questo al fine di garantire la sicurezza ed il distanziamento necessari a coloro che sceglieranno l’oasi naturale delle Terme Sabine”.

Cambierà qualcosa sul fronte prezzi?

“Abbiamo modulato le tariffe, attraverso un sistema di prenotazione, senza aumenti rispetto alle precedenti annualità fatta salva l’obbligatorietà del noleggio delle attrezzature (per garantire il distanziamento) e per cercare di superare questo 2020 proiettandoci al futuro cercando di comprendere nel contempo esigenze e richieste per questa stagione. Per una volta vi chiediamo di sorreggere le nostre attività e le nuove impostazioni organizzative. L’alternativa sarebbe stata di rimanere chiusi per non rischiare alcunché. Abbiamo fatto sforzi economici ed investimenti, peraltro in tempi estremamente limitati, pur di garantire una apertura per questa estate, in sicurezza e secondo le disposizioni impartite. Cercheremo di premiarvi con iniziative e promozioni già per il 2021. Grazie per l’attenzione riservataci”.

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

– Le prenotazioni per le piscine dovranno essere effettuate on line o direttamente alla cassa all’ingresso del nostro centro termale. Non potranno essere effettuate prenotazioni telefoniche.

– Al momento della prenotazione dovrà essere corrisposto l’importo dei servizi secondo le modalità che seguono. Tale importo non potrà essere rimborsato per nessun motivo di ogni ordine e grado avuto particolare riguardo a condizioni atmosferiche avverse, cause di forza maggiore, ed altre cause conseguenti ad ordinanze, divieti e limitazioni che dovessero essere imposte da leggi e regolamenti nazionali e/o da Autorità pubbliche.

– Le prenotazioni on line saranno accettate sino alle 23,59 del giorno precedente per il successivo.

– Dovranno essere prenotate le aree solarium nella zona delle piscine secondo il seguente schema: A) Area da 4 – per ospitare 4 persone conviventi o congiunte dotata di n. 2 lettini ed un ombrellone. B) Area da 2 – per ospitare 2 persone conviventi o congiunte dotata di n. 2 lettini ed un ombrellone. C) Ingresso singolo comprendente obbligatoriamente un lettino o una sdraio in uno spazio predefinito e fino ad esaurimento.

– Sarà ammesso nelle Aree da 4 e da 2 un solo occupante in più se soggetto convivente o congiunto il cui pagamento sarà regolato direttamente alla cassa al momento dell’ingresso alle piscine.

– La prenotazione on line da effettuarsi sul sito booking.termesabine.it dovrà essere stampata a cura del cliente contenente il codice di accettazione e la scheda di autocertificazione così come prescritto dalle norme anti COVID-19 e specificatamente dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio N. Z00043 del 27/05/2020.

– Sarà possibile prenotare direttamente alla cassa od al momento dell’ingresso, fatta salva la disponibilità nell’immediato, in difetto di disponibilità di posti tenuto conto del contingentamento derivante dall’applicazione delle norme di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio N. Z00043 del 27/05/2020.

INDICAZIONE DI CARATTERE GENERALE DELLE MISURE PRECAUZIONALI

– All’accesso del Parco termale il personale preposto potrà procedere a rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 C°.

– La struttura è dotata di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori in punti ben visibili, all’entrata ed in aree strategiche per favorirne il loro utilizzo.

– Le attrezzature (sdraio lettini e ombrelloni) sono raggiungibili attraverso percorsi dedicati in modo da garantire la distanza di almeno 1,5 mt tra le attrezzature e al fine di favorire un distanziamento interpersonale di almeno 1 mt tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi o che in base alle vigenti disposizioni non siano tenute al distanziamento interpersonale.

– La disinfezione delle attrezzature è garantita in occasione del cambio di noleggio e comunque ogni fine giornata

– Nell’area solarium è garantita una superficie minima ad ombrellone di 10 mq e una distanza tra lettini di 1,50 mt.

– Il personale è preposto a garantire una regolare pulizia e disinfezione delle aree comuni spogliatoi docce servizi igienici e attrezzature (sdraio, ombrelloni, lettini e pomodoni).

– Gli accessi alle piscine sono contingentati al fine di garantire una superficie di acqua di 4mq a persona. Pertanto per permettere l’accesso alle vasche a tutti i frequentatori la balneazione potrà essere consentita con turni di un massimo di 20/30 minuti (anche in più occasioni nell’arco della giornata), consigliando poi una pausa relax sdraiati di almeno 15 minuti per far si che l’organismo benefici dei sali minerali disciolti nell’acqua sorgiva termale, essendo il ricambio assicurato dal fatto che è acqua sorgiva in pressione e corrente che entra sempre nuova ed esce.

– Poiché l’acqua solfurea tende a ossidare oggetti di metallo e argento si suggerisce di non indossarli nelle vasche termali.

– Il cliente che accede alle Terme Sabine di Cretone acconsente implicitamente di rispettare tutti i regolamenti e le indicazioni esposti.