Claudio Del Falco: “Karate Man è la mia rivincita sulla vita”

di Daniele Pacchiarotti –

Grandioso successo per la prima del film “Karate Man” lo scorso 26 maggio all’UCI Cinema. Il film di Claudio Fracasso che racconta la vita di un campione, atleta di arti marziali: Claudio Del Falco

Tanta folla felice per la bellezza del film. Claudio cosa hai provato un nel vedere così tanto coinvolgimento da parte del pubblico?

“Sono stato contentissimo, soddisfazione immensa!”.

“Karate Man” racconta la tua rivincita sulla vita e sulla malattia attraverso lo sport. Come ti sei sentito a rivedere delle scene cui ritrovi tuo padre e tu da bambino?

“Mi è sembrato di rivivere quei momenti. Tantissima emozione”.

Nel film, oltre ai combattimenti ci sono tantissimi messaggi, tu quale volevi rimanesse più impresso?

“Quando ci accade qualcosa di negativo, attraverso positività impegno e sacrificio, questa cosa può addirittura trasformarsi in esperienza positiva!”.

Alla fine, con la forza di volontà riesci a risolvere tutte le situazioni e i nodi che si formano dall’inizio del film si sciolgono, dal diabete al coma… nella vita è così per te?

“Sì, credo che con la forza di volontà si possano affrontare e superare anche l’esperienza più difficili”.

A chi dedichi il film?

“Il film è dedicato a Claudio Guazzaroni leggenda del karatè italiano scomparso da poco”.

Dove possiamo vedere questo meraviglioso film? Progetti futuri?

“Attualmente il film è ancora nelle sale e si può vedere in streaming su Amazon Prime Video. Progetti futuri tantissimi ma sono scaramantico e preferisco non parlarne”.

Racconta la storia di un lottatore (Claudio Del Falco), campione di arti marziali, che sin dall’infanzia si dedica con passione al combattimento. La sua più grande battaglia, però è quella con il diabete mellito di primo grado. Quando perde il titolo durante i Campionati mondiali di karate, sconfitto dal pluripremiato campione mondiale (Stefano Maniscalco), Claudio al termine dell’incontro si accascia a terra, in coma diabetico. Sarà Laura, fisioterapista e amore della sua vita, la prima a soccorrerlo e a salvarlo. La sua malattia, tenuta nascosta ai più, Claudio l’ha ereditata dal padre ed è grazie al genitore se ha imparato a conviverci, sottoponendosi alle giuste cure, ma senza smettere di fare quello che ama, ovvero combattere. Quando il lottatore esce dal coma trova Laura, la donna di cui è innamorato, con la quale, però, vive una storia d’amore turbolenta, a causa dell’ex compagno di lei, Maurizio, un uomo violento che non accetta la fine della loro relazione e la minaccia. La vita di Claudio è tutt’altro che tranquilla e saranno proprio questi problemi a portarlo a cadere in una sorta di depressione, ma accanto a lui troverà chi sarà disposto ad aiutarlo a realizzare il suo sogno: diventare un campione internazionale di arti marziali.

KARATE MAN

Data di uscita: 26 maggio 2022

Genere: Drammatico

Anno: 2022

Regia: Claudio Fragasso

Attori: Claudio Del Falco, Stefano Maniscalco, Stefano Calvagna, Anne Garcia, Niccolò Calvagna, Marco Aceti, Tony Scarf, Michele Verginelli

Paese: Italia

Durata: 85 min

Distribuzione: Ipnotica Film

Sceneggiatura: Rossella Drudi, Claudio Fragasso

Fotografia: Dario Germani

Montaggio: Andrea D’Emilio

Produzione: Ipnotica Produzioni