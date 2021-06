Healthy Color raddoppia a Roma: da mercoledì 23 giugno apre il secondo store in zona San Giovanni

Dopo l’apertura in Prati la catena di healthy fast food di Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna approda con un nuovo store a Via Gallia 230. Attese nei prossimi mesi anche nuove aperture a Milano, Torino, Napoli e Parma.

Healthy Color, il coloratissimo Healthy fast food del cantante multiplatino Sfera Ebbasta, del calciatore Andrea Petagna e dello stilista Marcelo Burlon, raddoppia a Roma e inaugura dal prossimo mercoledì 23 Giugno un nuovo store in Via Gallia 230 in zona San Giovanni. L’apertura del nuovo Healthy fast food nella capitale arriva dopo il grande successo riscosso con il lancio del primo store a Milano in via della Moscova e dopo l’apertura, lo scorso febbraio, del primo locale a Roma in Via Leone IV 64, a cavallo tra lo storico Rione Prati e le Mura Vaticane. Oltre a questo nuovo store, sono previste numerose aperture della catena salutare di healthy fast food in tutta Italia: nei prossimi mesi Healthy Color approderà infatti con nuovi punti a Napoli, Torino, Parma, Milano e non solo. “Cerchiamo di sensibilizzare il nostro pubblico verso una maggiore attenzione al proprio corpo e al proprio organismo. Con Healthy Color mangiare sano è anche sinonimo di gusto e divertimento” dichiarano Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna.

Burger, poke, tartare, insalate, wrap, chips di platano e barbabietola, edamame e altre specialità fanno di Healthy Color un vero e proprio healthy fast food, con una scelta ampia per tutti i gusti. Non solo: i più golosi troveranno anche pancake e due varietà di Healthy Ice Cream con topping di frutta come dessert. Ma non finisce qui: una grande novità nel menu di Healthy Color sarà lanciata proprio insieme all’apertura del nuovo store romano di Via Gallia. Sono infatti in arrivo i Burger di Beyond Meat, 100% vegetali con consistenza e sapore incredibilmente uguali alla vera carne: la scelta ideale per chi predilige un tipo di alimentazione vegana o vegetariana. Oltre che in store e con ordini take away direttamente presso il punto vendita di Via Gallia 230, per chi abita nelle zone vicine sarà possibile vivere l’esperienza Healthy Color anche a casa propria, con il servizio delivery di Uber Eats o attraverso i rider di Healthy Color.

Come per ogni store, l’interior design del fast food di Via Gallia porta la firma degli street artist Motorefisico: colori, geometrie e led accolgono i clienti in una dimensione unica e futuristica. In linea di continuità con quanto fatto dal brand sin dalla sua nascita, è sempre accesa da parte di Healthy Color una particolare attenzione verso la sostenibilità e l’ambiente: l’intera linea di packaging brandizzata per il delivery e take away è eco-friendly. Inoltre con l’apertura dello store di Via Gallia 232 la ormai iconica Healthy Water, l’acqua di Healthy Color confezionata in Tetrapak completamente riciclabile ad alto contenuto di materia vegetale, sarà disponibile in edizione a tiratura limitata in tre nuovi packaging con le illustrazioni dei volti di Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna. Come per lo store romano di Via Leone IV, anche il nuovo punto di Via Gallia è aperto con orario continuato nel pomeriggio con il servizio di Healthy Bar: caffè, cappuccini colorati alla curcuma, alla barbabietola o alla spirulina, tisane, centrifughe e tante altre sfiziosità son pronte ad accogliere i clienti nelle ore centrali della giornata. A disposizione anche un servizio Wi-Fi gratuito.

Canali ufficiali Healthy Color

Sito:www.healthycolor.it

Instagram: @healthycolor_it

Facebook:www.facebook.com/healthycoloritalia