Beatrice Gherardini: “Tutti i trucchi del make-up” il libro della TikToker più seguita

di Alessio Certosa –

Dal 5 luglio scorso è disponibile in tutte le librerie “Tutti i trucchi del make-up” il primo libro della beauty star e make-up artist più seguita su Tik Tok italia con oltre 1,2 milioni di followers, diventando in pochissimo tempo un vero e proprio punto di riferimento quotidiano per la sua enorme e fidelizzata community

Considerata come una delle beauty maker e make-up artist più amate e seguite sui social Beatrice Gherardini è un concentrato di sana positività e di entusiasmo, un’energia frizzante e contagiosa che è riuscita a trasmettere nel quotidiano al pubblico che la segue, attraverso consigli preziosi e contenuti mirati a valorizzare la bellezza femminile grazie al trucco, momento quotidiano di fondamentale importanza nella vita di ogni donna.

Come hai iniziato su Tik Tok?

“Ho iniziato su Tiktok quando questa piattaforma doveva ancora esplodere. Mi piaceva moltissimo l’idea di poter trasmettere la mia passione e le varie informazioni riguardanti il mondo del make-up, attraverso contenuti videografici che su Instagram, ai tempi, non andavano ancora moltissimo”.

Dove prendi ispirazione per i tuoi make up e per i tuoi video?

“Prendo sempre ispirazione dalle domande che mi vengono fatte sui miei canali social. Ascolto davvero tantissimo le richieste della mia community perché i miei followers sono la mia prima fonte d’ispirazione”.

Cos’è per te il make-up?

“Per me il make-up è sempre stato un modo per dare sfogo alla mia creatività, fin da quanto ero piccola, utilizzavo il momento del make-up come un momento solo per me, in cui potevo stare con me stessa e non pensare a niente. Anche adesso, nelle giornate no, quando sono un po’ triste oppure agitata, utilizzo il trucco per sfogarmi e per stare meglio”.

Quanto è importante truccarsi?

“Dipende da persona a persona, è una domanda molto soggettiva. Per alcune persone il trucco è fondamentale, per altre invece è una cosa superflua. Io dico sempre che la bellezza inizia nel momento in cui ci sentiamo a nostro agio”.

Cosa significa per te “bellezza”?

“La bellezza inizia nel momento in cui ci sentiamo a proprio agio con noi stesse. Essere belle significa questo! Non c’è bellezza più vera di una donna che si ama per quello che è”.

Quali saranno le tendenze trucco per l’estate 2022?

Una delle tendenze che mi piace di più per questa estate, sono gli ombretti color pastello. Verde, rosa, arancio, celeste… si possono utilizzare questi colori per dare sfogo alla creatività! Sono colori adatti sia a carnagioni chiare che scure e permettono di realizzare un make-up super delicato, quindi si può giocare tantissimo con i colori. Un’alta tendenza che sarà molto apprezzata è il make-up monocromatico che consiste nel scegliere ombretti, blush e rossetti dalle stesse tonalità, al fine di realizzare un make-up molto armonioso Da vera amante dell’eye-liner non posso non parlare della tendenza nell’utilizzare eye-liner super colorati. Si potranno utilizzare eye-liner dai colori più semplici oppure eye-liner dai colori vivaci, anche fluo”.

Sei la prima TikToker italiana nell’ambito beauty e make-up, cosa significa per te questo traguardo?

Sono davvero onorata di aver raggiunto questo traguardo. Quando avevo iniziato il mio percorso sui social è stato per gioco, volevo riuscire a condividere la mia passione, ma non pensavo di poter arrivare a questi traguardi”.

I cosmetici must have che non possono mai mancare nel beauty case estivo?

“Al primo posto metterei la protezione solare. Proteggerci è sempre molto importante, soprattutto in estate. La cipria deve essere la nostra migliore amica, soprattutto per chi ha la pelle grassa, perché ci aiuta ad opacizzate l’incarnato ed eliminare eventuali zone lucide. Il mascara deve essere waterproof, così potremmo tranquillamente utilizzarlo durante le giornate calde e anche al mare, in modo tale da evitare sbavature”.

Il segreto del tuo successo?

“Sono una persona molto motivata che crede tanto nei sogni. Penso che il mio segreto sia sempre stato quello di non pensare che che sia impossibile raggiungere ciò che si vuole. Per me nella vita si può raggiungere qualsiasi cosa, ovviamente con tanto lavoro, costanza e determinazione”.

Perché scrivere un libro?

“Ho scelto di scrivere questo libro per racchiudere in un unico manuale tutte le informazioni nell’ambito del make-up che, solitamente, diffondo solo attraverso i video. Così è nato tutti i trucchi del make-up, una vera e propria guida che ci si può tenere di fianco nel momento in cui ci si trucca, per imparare tutto nell’ambito del make-up”.