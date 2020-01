I viaggi sono la sua passione. E come per una strana coincidenza il suo compagno lavora in un’agenzia di viaggi. Stiamo parlando dell’attrice Enrica Pintore che nella soap pomeridiana “Il paradiso delle signore” interpreta Clelia Calligaris, una donna pronta a riconquistare la sua libertà dopo aver subito soprusi e angherie da parte del marito.

di Giulia Bertollini

In questa intervista, Enrica oltre a raccontarci qualcosa in più sul suo personaggio ci ha svelato qualche curiosità sulla sua vita privata.

Enrica, cosa succede al tuo personaggio?

“Clelia tornerà per risolvere delle questioni burocratiche dopo aver saputo che il marito è morto in carcere. Con l’occasione, incontrerà a Milano la signorina Pellegrino, una delle Veneri del Paradiso, facendosi promettere di non parlarne con nessuno. Nel frattempo però le verranno richieste delle carte legate all’attività che il marito svolgeva al Paradiso e Clelia dovrà rivolgersi a Vittorio chiedendogli di intercedere per lei e di frugare nello studio del Ragionier Cattaneo. Verrà di nuovo assunta come commessa al Paradiso. Dal punto di vista sentimentale, manterrà la distanza dal ragioniere che vuole rispettare le promesse fatte alla moglie. Clelia vivrà nel rimpianto e nella malinconia. Un evento scatenante però rimescolerà le carte”.

Come avevi preso la notizia della chiusura?

“E’ vero che ai personaggi ti affezioni e che le storie sono in prestito ma chiudere una stagione con il 17% di share senza tener conto del riscontro del pubblico fa malissimo e dispiace. Sul set poi si respira aria di famiglia e siamo tutti molto affiatati. E’ come quando prenoti una vacanza e ti dicono che il volo è annullato. Poi però è arrivata la bella notizia e ci siamo ubriacati”.

In questo periodo, hai preso parte ad altre fiction importanti.

“Quest’estate ho girato per la Rai la serie ‘Enrico Piaggio’ con Alessio Boni. Si parla della nascita della Vespa fino ad arrivare ai tempi del film ‘Vacanze romane’. Dovrebbe andare in onda in questo nuovo anno”.

Per te vince l’amore o la morale?

“Fino a qualche anno avrei detto la morale. Vengo da un paese della Sardegna in cui mi hanno inculcato certi valori e la morale viene prima di tutto. Crescendo però ho cambiato idea. Ora ti dico che per me vince l’amore”.

Sei fidanzata?

“Sono fidanzata da 13 anni con una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo. Infatti, ha un’agenzia di viaggi. Nonostante nella vita le storie d’amore possano avere degli alti e bassi mi sono sempre chiesta se valeva la pena cambiare. E la mia risposta è stata no. Quando trovi l’uomo perfetto te ne accorgi”.

Per il momento però niente matrimonio.

“No. Abbiamo fatto ultimante tanta indigestione di matrimoni e ci siamo stancati. Probabilmente quando ci sarà faremo un bel viaggio. Alla fine credo che con la convivenza uno già si accorga se riesce a sopportare i difetti dell’altra persona”.

Quali sono i tuoi passatempi preferiti nel tempo libero?

“Pratico tennis nel weekend con il mio compagno, poi mi piace andare al cinema e guardare le serie tv. Sono anche abbastanza temeraria, mi piacciono le esperienze forti, ad esempio mi sono lanciata col paracadute qualche mese fa. Inoltre ho suonato il violino per tanti anni, forse un giorno riprenderò anche a suonare”.