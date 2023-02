Gian Carlo Perez: Il talento della danza che viene da Cuba primo ballerino del Washington Ballet

E’ primo ballerino del Washington Ballet e viene da L’Avana. Da buon cubano ha la danza e il ritmo nel dna. Ha ballato negli Stati Uniti, a Panama, in Francia, in Spagna, per poi approdare anche da noi in Italia. Conosciamolo meglio attraverso questa intervista.

Caro Gian Carlo grazie per essere con noi. Cominciamo dai tuoi esordi nel mondo del balletto…

“Sono cubano di L’Avana e il balletto è una parte importante della nostra società per la grande figura di Alicia Alonso. Conoscevo la danza e il balletto in generale, grazie a mia madre, Daisy Alvarez, che era stata preside dell’Havana Night Club e del Tropicana. A 9 anni mi hanno iscritto a una scuola di ballo (Alejo Carpentier) e otto anni dopo ho avuto l’opportunità di unirmi al Balletto Nazionale di Cuba dove ho ballato per tre anni. Nel 2014 sono entrato a far parte del Washington Ballet dove tuttora ballo”.

Quando hai capito che la danza doveva essere il tuo lavoro?

“La danza è una forma d’arte che ha bisogno di riconoscimento nell’industria del lavoro. Noi artisti andiamo a scuola per molto tempo per cercare di archiviare il livello di alte prestazioni che il balletto richiede. Come ogni carriera, ho sempre saputo che il balletto era più di un lavoro, era un’opportunità per la crescita personale e lo sviluppo dell’anima umana”.

La tua ispirazione o modello di ballerino nel tuo lavoro.

“Crescendo, ho frequentato sempre il festival del balletto dell’Avana e visto molti di grandi ballerini come Carlos Acosta, Roberto Bolle, Jose Manuel Carreño, Jorge Esquivel e Mihail Baryshnikov. Tutti questi fantastici ballerini hanno avuto carriere che ammiro e ognuno di questi ha costituito un modello da seguire per me”.

Il tuo primo ruolo come primo ballerino.

“Quando ero un ballerino con il BNC, all’età di 18 anni ho avuto l’opportunità di avere il mio primo ruolo da protagonista. ‘Prologo para una Tragedia’ era il nome del balletto dove ho avuto modo di interpretare Otello. Uno dei momenti più stimolanti ed emozionanti della mia carriera è stato lo sviluppo del ruolo con la mia partner e l’intero pezzo è stata una sfida che ha portato così tanto amore e stimoli in tutta la mia vita di danzatore”.

Sei il primo ballerino del Washington Ballet. Quale responsabilità?

“Essere al Washington Ballet negli ultimi nove anni comporta molta concentrazione e responsabilità. Durante questo periodo, mi sono state offerte molte opportunità di esibizioni da Romeo e Giulietta, Il sogno, Meditazione di Thais, Sigfried, Albrecht e tanti altri ruoli che richiedono uno standard di esecuzione molto elevati”.

Il tuo ruolo preferito?

“Sigfried del Lago dei Cigni”.

Chi è Giancarlo Perez nella vita privata?

“Sono una persona felice che ama cucinare, ballare salsa e ascoltare musica. Mi piace anche la fotografia che mi dà un modo per esprimere una prospettiva diversa sull’arte”.

Prossimi progetti?

“In questo 2023 ho alcune spettacoli di Giselle, Apollo, Thema Variation, Sleeping Beauty e molto altro…”.

Cosa significa per te ballare?

“Il movimento infinito della danza dall’interno verso l’esterno che riecheggia la determinazione dello spirito umano con una connessione illimitata con l’universo.

Questa è la danza per me”.

In collaborazione con: