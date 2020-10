Anthony Peth: “Chef in campo” con Rosolino e Panucci su Sportitalia TV

di Silvana Giovannelli –

Parte la nuova stagione televisiva e si avvia “Chef in campo” (dal 12 ottobre in prima serata), in esclusiva per Sportitalia TV. Una stagione, la prima, targata A.F. Project srl. , ricca di ospiti e sorprese.

“La cucina è da sempre un argomento che attrae. Chi di noi davanti ai fornelli non si è sentito almeno per una volta uno chef famoso? E gli sportivi sempre attenti all’alimentazione come se la cavano tra i fornelli? ‘Chef in Campo’ ha deciso di metterli alla prova. Attenzione: non saranno solo sportivi a cimentarsi ai fornelli, ma anche conduttori tv, showgirl e comici… tutti accumunati da una sola fede, il tifo”, afferma il presentatore Anthony Peth

Affiancato dallo chef Andrea Palmieri, in ogni puntata l’ospite dovrà cimentarsi con la realizzazione di due piatti raccontandosi attraverso le curiose domande di Peth e qualche colpo di scena.

Com’è strutturato il format e cosa devono cucinare gli ospiti?

“La prima portata è legata alla loro infanzia: un ricordo di sapori, ingredienti, cotture che ci permetteranno di scoprire le radici dell’ospite: da dove viene e com’è nata la sua passione per lo sport. Ma tante altre curiosità, come per esempio quali erano e quali sono i rapporti con la sua famiglia e con gli amici, da dove è iniziata la sua carriera e tanto altro ancora… Andremo quindi a scoprirne le origini e gli aneddoti sconosciuti al pubblico. La seconda ricetta, invece, sarà legata a un momento di svolta nella vita del personaggio. Un punto di svolta c’è sempre: l’olimpiade, l’esordio in Champions, la prima telecronaca, la passione per la squadra del cuore e un piatto può portarci proprio in questa direzione: ripercorreremo la sua carriera partendo proprio da quel primo momento”.

Un format ricco di ricette e curiosità, un mix esplosivo fra sport e buona cucina…

“In questo format mi sono divertito tantissimo, l’ idea del regista Mario Maellaro è vincente, non mancherà davvero nulla infatti ogni piatto sarà poi completato da un ottimo vino scelto con cura dall’esperto Matteo Carreri e per terminare la puntata con dolcezza Dalodi preparerà un dolce in diretta appositamente per l’ospite di puntata”.

Chi saranno gli ospiti di questa prima edizione?

“Il calciatore Christian Panucci, Massimiliano Rosolino, Andrew Oue, un tifoso fra i vari sportivi, Antonio Tajani, l’ex presidente dell’Unione Europea, e tanti altri. Non sveliamo troppo, vi aspetto tutti i lunedì per divertirci insieme attraverso i sentieri del gusto”.

Da anni ormai conduci trasmissioni prettamente sulla cucina e il buon cibo, pensi sia la tua specializzazione professionale?

“Credo che trovarsi per caso a raccontare le eccellenze del nostro bel Paese quando stavo a La7 mi ha permesso di prendere consapevolezza su uno spaccato reale della Tv. Sono sempre stato attratto dalla tv generalista, trovarmi a condurre trasmissioni di cucina mi rende felice. Questa nuova avventura per me è una sfida totalmente diversa, gli ospiti sono quasi tutti campioni olimpionici, conoscerli e scavare nel loro profondo non è stato semplice, ma davanti ad un buon piatto tutti ci lasciamo un po andare a delle confidenze”. Ph Mirko Sperlonga