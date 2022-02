Criselis Martinez: Giornalista oltre la moda, arte e cultura

di Daniele Pacchiarotti –

Lei è una giovane giornalista dominicana. Ama la moda e l’arte in genere. Il suo obiettivo è quello di divulgare questa grande passione accompagnata da un messaggio positivo

Salve Criselis benvenuta tra le pagine di GP Magazine, sappiamo che sei una giornalista professionista ma con uno spiccato amore per la moda, giusto?

“Un saluto a tutti i lettori. Assolutamente sì, sono una giornalista della Repubblica Domenicana e sono in Italia da 11 anni ed ho realizzato un progetto mio personale dove – con la mia compagna di lavoro Elisabeth Martinez – parlo di arte, moda e cultura”.

Come hai unito le due passioni?

“Ho seguito le orme di una bravissima giornalista connazionale e in Italia volevo un po’ prendere il suo esempio. Spesso il giornalismo parla di ‘brutte notizie’, invece io volevo e voglio trasmettere, attraverso queste bellissime arti, dei messaggi solo positivi. Ho avuto la fortuna nel mio paese di avere un programma ma rimaneva sempre qualcosa in più che volevo dire allora mi sono aperta il mio canale ‘Proyecciòn de Moda Tv”ì’”.

Molto interessante e di cosa parla questo programma?

“Di tutto ciò che è arte, moda, spettacolo. Siamo stati ai più belli eventi d’Italia ma anche all’estero come ad esempio in Costa Blanca alla fashion week Beniddorm Spagna o a Couture fashion week New York nel 2020…”.

Bellissimo tutto ciò, Criselis che sogni e progetti hai per il futuro?

“Progetti tantissimi ma soprattutto lasciare un ‘messaggio positivo’ e che si può arrivare ovunque anche solo meritandolo senza ‘piegarsi’ a niente e a nessuno, vale sia per gli uomini che per le donne!”.

Cosa ti auguri per la vita, per il momento storico in cui viviamo e per la moda?

“Auguro tanta salute a tutti perché è la prima cosa fondamentale, tanto colore e tanta empatia! Grazie da me e da tutti i lettori di GP Magazine. alla prossima!”.

Foto: Cisely Angeles

Canale Youtube: ProyeccióndeModatvcriselis