“Più Libri più Liberi”: La rivincita della cultura alla Nuvola dell’Eur

di Mara Fux –

La grandissima affluenza di pubblico e la partecipazione ad eventi proposti, spesse volte, a ritmi serrati ha fatto di “Più Libri Più Liberi 2021” una manifestazione di chiaro successo. Enti, standisti e organizzatori ce l’hanno davvero messa tutta per offrire ai visitatori una cinquina di date assolutamente vincenti ed in totale sicurezza secondo i criteri stabiliti dall’attuale normativa anti covid. Le scale mobili che da un livello all’altro agevolavano lo scorrimento della folla negli spazi espositivi, son state una gradita via nel sali scendi dei curiosi che per la prima volta ammiravano la dinamica linea della Nuvola di Fuksas dall’interno. Onore al merito, quindi, ed all’impegno di chi per mesi ha lavorato per offrire una panoramica di quel che oggi rappresenta la piccola e media editoria del nostro Belpaese. Tantissimi gli autori emergenti impegnati in firma copie promozionali; tantissime le case editrici conosciute ma tantissime anche quelle meno note o quelle appena sorte, gestite da giovani pieni di idee e di voglia di far riscoprire il buon profumo della carta. Numerose le proposte editoriali in versione audiolibro lette da conclamate voci di successo per lo più attori e doppiatori.